Коронавирус: последние новости на сегодня, 9 ноября 2020 года

2020 год скоро закончится, а напряжение из-за стремительного распространения коронавирусной инфекции в мире растет с каждым днем. Народ хочет знать, когда закончится пандемия, поскольку жить в неопределенности утомительно.
Но специалисты по-прежнему не спешат делать успокаивающие заявления. Так, представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович считает, что эпидобстановку в России спрогнозировать сложно. Вместе с тем она одобрила увеличение количества тестирований на COVID-19.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что о стабилизации ситуации с коронавирусом в столице говорить еще рано, поэтому старшеклассники пока продолжат дистанционное обучение.
Некоторые европейские страны вводят жесткие ограничения. Например, в Польше закрылись не только учреждения культуры, но и даже супермаркеты в торговых центрах. А власти Украины намерены ввести карантин выходного дня.
Коронавирус в Москве
- Заболели – 468 269
- Умерли – 7 289
- Выздоровели – 339 913
Коронавирус в России
- Заболели – 1 774 334
- Умерли – 30 537
- Выздоровели – 1 324 419
Коронавирус в мире
- Заболели – 49 832 675
- Умерли – 1 250 446
- Выздоровели –32 779 541
Популярные темы форума
Вы за Байдена или за Трампа?
Сын 12 лет научился анонировать.
Наказываю дочь ремнём.
Кому на Руси жить хорошо?
Порем своего сына.
Дрожжина воровка и прохиндейка. Почему?
Сколько лет вы планируете провести в браке?
Какие мужчины
Мне 40 и я терпеть не могу детей
Умер Жванецкий