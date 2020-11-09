Коронавирус: последние новости на сегодня, 9 ноября 2020 года

В России третий день подряд выявляется свыше 20 тысяч случаев заражения коронавирусом. Очевидно, пик заболеваемости COVID-19 приближается.

2020 год скоро закончится, а напряжение из-за стремительного распространения коронавирусной инфекции в мире растет с каждым днем. Народ хочет знать, когда закончится пандемия, поскольку жить в неопределенности утомительно.

Но специалисты по-прежнему не спешат делать успокаивающие заявления. Так, представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович считает, что эпидобстановку в России спрогнозировать сложно. Вместе с тем она одобрила увеличение количества тестирований на COVID-19.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что о стабилизации ситуации с коронавирусом в столице говорить еще рано, поэтому старшеклассники пока продолжат дистанционное обучение.

Некоторые европейские страны вводят жесткие ограничения. Например, в Польше закрылись не только учреждения культуры, но и даже супермаркеты в торговых центрах. А власти Украины намерены ввести карантин выходного дня.





Коронавирус в Москве

Заболели – 468 269

Умерли – 7 289

Выздоровели – 339 913

Коронавирус в России

Заболели – 1 774 334

Умерли – 30 537

Выздоровели – 1 324 419

Коронавирус в мире