В институте Гамалеи сделали заявление по коронавирусу

Через три или четыре года коронавирус снизит свою патогенность. Так считает вирусолог института имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. Он привел в пример статистику по Covid-19. С весны смертность от нового вируса уже заметно снизилась, хотя прошло всего полгода. Летальных исходов стало гораздо меньше.
"Через год, два или три вирус станет настолько малоопасным, что с ним можно будет существовать", – цитирует эксперта Ura.ru.
Ранее глава ВОЗ рассказал, что перенесшие болезнь могут долго испытывать на себе неприятные последствия. Они могут продолжаться до нескольких месяцев. Это быстрая утомляемость, кашель, затруднения в дыхании, воспаления и поражения главных органов, в том числе легких и сердца.
Пока статистика по коронавирусу в России продолжает расти. Рекорд заболевших был зафиксирован 1 ноября. Тогда количество выявленных случаев составило 18 665. Сегодня эта цифра меньше и составляет 18 648. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умерли 355 человек.
За десять месяцев в мире выявлено более 45 миллионов случаев заражения коронавируса. Выздоровели более 30 миллионов человек, умерли – 1,2 миллиона.
Ранее "Дни.ру" писали, что врачи зафиксировали новую мутацию коронавируса, которая еще более заразная и опасная.
Популярные темы форума
Предупреждали !
как понять, что изнасиловали?
Какую бы вы выбрали?
принудительная стерилизация
Самый достойный президент
Чем больше у женщины партнеров тем уродливее дети
Кто из знаменитостей красиво стареет?
Ляшки натирают
Дети или муж?
в России хуже чем в Африке