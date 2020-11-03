Коронавирус: последние новости на сегодня, 3 ноября 2020 года

Напряженная ситуация сложилась в Европе. Там продолжают вводить новые ограничения, связанные с распространением коронавируса в мире. В России для минимизации числа заражений в конце октября ввели всеобщий масочный режим.
Вопреки предостережениям властей, некоторые наши соотечественники все же предпочитают отдыхать на заграничных курортах. Прибывшие из отпуска в Россию граждане обязаны соблюдать карантин.
Тем временем ученые всех стран бьются над изобретением способов борьбы с COVID-19. Эксперты работают над созданием и испытаниями новых вакцин от коварной инфекции. Так, российская вакцина от коронавируса "Спутник V", разработанная исследовательским центром имени Гамалеи, распространяется по миру. Скоро в Индии приступят ко второй-третьей фазах клинических исследований препарата.
Коронавирус в Москве
Заболели – 434 205
Умерли – 6 873
Выздоровели – 318 032
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