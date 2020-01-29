Эпидемии не избежать? Названа дата появления коронавируса в России

Представитель Минздрава Владимир Чуланов заявил, что россияне не смогут защититься от нового вида пневмонии. Эксперт назвал предполагаемую дату появления штамма коронавируса в стране.

Согласно официальному докладу, риск проникновения в Россию китайского заболевания высок. Штамм коронавируса 2019-nCoV может попасть в страну уже в феврале этого года.

По словам Владимира Чуланова, его появлению способствуют передача воздушно-капельным путем и возникновение новых случаев пневмонии в городах на севере КНР, граничащих с населенными пунктами России. Повлиять на распространение коронавируса может и празднование 25 января Нового года по китайскому календарю. Как уточняет РБК, в эти дни жители Поднебесной часто отправляются в другие страны.

Заведующий кафедрой инфекционных болезней Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова Владимир Никифоров поспешил успокоить граждан. "Риск распространения крайне мал, так как новый коронавирус малозаразен. В России не случится эпидемии, если вирус останется в нынешнем состоянии и не мутирует", – уточнил эксперт.

Напомним, в конце декабря прошлого года СМИ сообщили о том, что в китайском городе Ухань были зафиксированы случаи ранее неизвестного вида пневмонии. Специалисты выяснили, что возбудителем инфекции стал новый коронавирус 2019-nCoV, сообщает URA.ru. По последним данным, 4515 человек заразились, 106 больных скончались.