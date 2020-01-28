Названа дата создания вакцины против коронавируса в России

Представители ГУ НИИ вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова сообщили, что вакцина против смертоносного коронавируса из Китая может появиться в России уже через три месяца. Однако случаев заражения на территории страны пока зафиксировано не было, сообщает телеканал "Царьград".
Соответствующую информацию передал Nation News источник в исследовательском институте. Ранее бывший руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что в России есть порядка 30 препаратов, способных противостоять заболеванию. В частности, против него эффективны лекарства, применяющиеся в борьбе с ВИЧ-инфекцией.
Популярные темы форума
Читатели "Дни.ру", ВНИМАНИЕ!!!
Страшна как смертный грех или Откуда миллионы у рассуждающей о нищих россиянах Алены Водонаевой?
А при чем здесь Скабеева в топе о Водонаевой и народе " быдло"?
Путин молодчинка!
Супер монарх!Жириновский давно предлагает сделать в России монархию.
Кто есть "быдло"?..
За что Джуна ненавидела Пугачеву?
Интересная тема. Эликсир молодости и вечной жизни найден.
Быдлячество это образ мышления, способ общения...
Про Крым