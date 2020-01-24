Совет экспертов: как избежать переутомления

В первую очередь стоит создать расписание на неделю. Для этого существуют специальные приложения, которые помогут грамотно распланировать день. Эксперты отметили, что в список обязательно нужно включить время на отдых.
Кроме того, как сообщает ToDay News Ufa, нужно высыпаться. Нормой для среднестатистического взрослого человека является восьмичасовой сон. Однако специалисты рекомендуют подстраивать расписание под индивидуальные потребности: кому-то хватает шести часов, а кому-то и десяти мало.
Сбалансированное питание поможет организму быстрее восстановиться. В пищу необходимо употреблять фрукты, овощи, крупы и мясо. Не стоит отказываться от рыбы и морепродуктов. Также в Роспотребнадзоре рекомендовали придумать себе хобби. Хорошие занятия – рисование, лепка и другие творческие увлечения.
Ранее нейропсихолог Ирина Хвингия рассказала, как распознать переутомление у детей. "Понять, что у ребенка переутомление, можно по определенным симптомам. Это истощаемость внимания, нарушение сна, повышенная раздражительность, капризность", – уточнила эксперт.
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