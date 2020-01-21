Погибнут миллионы? Власти заявили об эпидемии коронавируса в России

Очаг заболеваемости новым коронавирусом находится в
китайской Ухани. Во вторник, 21 января, власти сообщили о четвертом погибшем от
неизвестного вида пневмонии.
От российского Дальнего Востока до Поднебесной – рукой подать. Кроме того, в нашу страну ежегодно приезжают миллионы человек из Китая, примерно столько же россиян посещают Поднебесную. Распространение китайского коронавируса вызвало серьезную озабоченность в Москве: принято решение об усилении досмотра прибывающих в нашу страну граждан Поднебесной.
Эпидемию в Китае прокомментировали в Роспотребнадзоре. В ведомстве признали, что исключать распространение коронавируса в России нельзя. Но вероятность этого низкая, успокаивают чиновники.
Кроме того, ученые разобрались в генетической структуре вируса, ведется работы по созданию тест-систем для обнаружения заболевания, сообщает ТАСС. В аэропортах всех прилетевших из Китая осматривают с помощью тепловизора – это позволяет выявить людей с повышенной температурой.
Но расслабляться рано. Японские ученые предупреждают: коронавирус из Китая способен уничтожить миллионы человек, пишет портал "Экология регионов". В настоящее время у человечества нет антибиотиков, способных остановить эпидемию.
По данным исследователей, неизученный вирус относится к типу возбудителей атипичной пневмонии, из-за которой в Китае в 2002-2003 годах скончались почти 650 человек. Остается надеяться, что вакцина от смертельного коронавируса изобретут как можно скорее.
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