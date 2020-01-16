В России приготовились к "нападению" неизвестного вируса из Китая

Российские специалисты начали подготовку к возможному проникновению неизвестного коронавируса пневмонии, появившегося в Китае. Болезнь уже пересекла границу Поднебесной и попала в Японию и Таиланд, сообщает телеканал "360".
В международном аэропорту Казани усилили санитарно-карантинный контроль. Эксперты удаленно измеряют температуру тела у пассажиров. Напомним, что вспышка вируса произошла в китайском городе Ухань. Заболели более 50 человек, один из них скончался.
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