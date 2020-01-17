Второй человек скончался от неизвестного вируса из Китая

Новый тип коронавируса, вызывающего пневмонию, унес жизнь 69-летнего мужчины в китайском городе Ухань. Именно там произошла вспышка заболевания, передает телеканал "360".
В городе зафиксировали 41 случай заражения. В местном комитете по здравоохранению отметили, что 12 человек поправились и были выписаны из больниц. Пятеро остаются в медучреждениях в тяжелом состоянии, остальные заболевшие находятся в стабильном, сообщает РИА Новости.
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