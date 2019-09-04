Раскрыты главные причины развития рака

Также онкологические заболевания могут быть вызваны химическими веществами, например, асбестом или красителями. В некоторых случаях развитию рака способствует большое количество красного мяса в рационе. При этом не последнюю роль в вопросе развития онкологии играет и образ жизни, сообщает Ura.ru.
"Мы должны понимать, что примерно 15% – это наш генотип, а все остальное – это наш образ жизни, который мы с вами ведем", – заявил Андрей Каприн. Он подчеркнул, что эти выводы доказаны исследованиями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Как писали "Дни.ру", ученые из Германии пришли к выводу о том, что люди, которые потребляют избыточное количество витаминов B6, B9 и B12, наиболее склонны к заболеванию раком легких. Отметим, ранее в список опасных продуктов попал и сыр. То, что молочный продукт может стать причиной развития рака, в августе этого года заявили американские ученые.
Также факторами, провоцирующими онкологию, являются низкий иммунитет, хронические заболевания, неблагоприятная экология, плохое питание и солнечные лучи. Важную роль для поддержания здоровья играет и физическая активность человека.
Популярные темы форума
Русские девки и бабы кидаются на кавказцев и азиатов как голодные.
РЕБЁНКА ВАШЕГО ОБИЖАЮТ В ШКОЛЕ,ЧТО БУДЕТЕ ДЕЛАТЬ????
Донбасс будет русским?
Самые некрасивые женские имена
КОГДА КИРГИЗЫ УБЕРУТСЯ ИЗ НАШЕГО ДОМА?
А ,ПОЧЕМУ У КИРГИЗОВ РУССКИЙ ПАСПОРТ ,ОНИ ВОШЛИ В СОСТАВ РОССИИ???-
ПО МОСКВЕ ХОДЯТ БАБЫ В ПЛАТКАХ ЗАМОТАННЫЕ В ДЛИННЫХ ХАЛАТАХ
Отдалась официанту
Я почувствую когда начну рожать?
Гей парады, нужны ли они?