Таких не берут в космонавты: что нашли в анализах Порошенко
Кандидат в президенты Украины Петр Порошенко не может иметь хорошие анализы, заявил политолог Михаил Погребинский. По словам эксперта, в возрасте Порошенко хорошие анализы бывают только у космонавтов, но никто не видел ракеты рядом с тем местом, где президент сдавал кровь.
"Мы видели, когда Порошенко делал анализ, что он явно на космонавта не похож”, – заявил Погребинский. Действительно, при сдаче анализов общественность увидела президента в неприглядном свете: выпирающий живот, тонкие руки, в которых фельдшер долго не мог найти вену.
Петр Порошенко и Владимир Зеленский сдавали анализы перед дебатами, которые должны пройти на самом большом в Киеве стадионе. Правда, пока не совсем понятно, когда состоится политический батлл президента и щоумена: глава государства настаивает на одной дате, комик – на другой.
Трибуны "Олимпийского", где должны пройти дебаты, вмещают 100 тысяч человек. Здесь проходили соревнования Олимпиады-80, футбольные матчи Лиги чемпионов УЕФА, игры Евро-2012, концерты поп-звезд и мировых легенд рока.
Выступление политиков будет на стадионе впервые, вход сделают бесплатным. Предвыборная схватка Порошенко и Зеленского, как предполагается, продлится три часа.Напомним, что действующий президент и актер вышли во второй тур выборов, он намечен на 21 апреля. Владимир Зеленский набрал в два раза больше голосов, чем Петр Порошенко.
Примадонна приготовила грандиозное шоу
Певица решила впредь держать язык за зубами
Откровенное интервью актера
Красавица сделала заявление у гроба
Популярные темы форума
Квартира Началовой Юлии
Муж изменил с другом
Кремль только что узнал,что у 80% россиян,нет денег на обувь!Читайте новости !!!
Как люди находят друг друга на всю жизнь?..
Кто, что думает о Водолеях и Овнах?
Почему я такая дура?
Трахаю замужнюю
Изнасилование
Божена Рынска ,как вы думаете это она довела мужа Малашенка
Мне очень скучно!
Он изменил мне со страшной бабой
Я однолюб, никого больше не полюблю
Админ уберите тему о девах! Сколько можно их ругать? Надоело.
Как вы смотрите на работников такси?Качество вообще нет!Учились не известно где,и говорят,что светофор они увидели впервые ,понаехали из аулов работать ,и получает трафик московский.
Пропал кот
Почему наши работадатели берут на работу в такси чужих,которые выросли в деревне,и не видели светофора?
Мало быть богатой, красивой, чтобы быть счастливой?
Два кило картошки
Секс за шаурму. Как оформить юридически?
Изменяю жене с лучшим другом, и он своей со мной! Что делать, так дальше нельзя!
<цензура>
Крик души
эмигранты приезжает сюда бегать за деньгами,а не работать,охотятся как тигры на клиента,и кто это позволил?Виделите,у нас свинский менталитет,мы же не зарабатываем в сао
Где тема как найти свое счастье одиноким? Верните!
Грудное вскармливание
кефирная диета на 7 дней
ВСД как приговор или хождение по мукам
что нравиться девушкам
Если женщина повышает голос на мужчину
В супермаркете хотят продавать лекарства,вместе рядом с картошкой и селёдкой!Торговли нет,работают гасторбайторы ,люди перестали посещать магазины .Как вы смотрите на это?Шприцы рядом с бананами и луком !