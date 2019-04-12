Найден революционный способ диагностики неизлечимой болезни
Традиционные процедуры для определения рассеянного склероза включают в себя магнитно-резонансную томографию и забор спинномозговой жидкости. Революционный метод, предложенный учеными из Красноярска, легче и дешевле.
В эксперименте, который поставили в Красноярском научном центре СО РАН, участвовали 177 больных и здоровых людей. Революционный метод диагностики предполагает применение созданных в лаборатории ДНК– или РНК-молекул – это аптамеры и биолюминесцентные белки.
Рассеянный склероз – заболевание, вызываемое сбоем в работе иммунной системы. Антитела становятся патогенными и начинают разрушать оболочки нервных клеток собственного организма. Рассеянный склероз считается неизлечимым заболеванием и в итоге приводит к тяжелой инвалидности, напоминает Life со ссылкой на ресурс отделения РАН "Наука Сибири".
Используемые в разработанном российскими учеными революционном методе комплексы молекул находят патогенное антитело и соединяются с ним. В дальнейшем соединение легко обнаружить при лабораторном анализе.
Стадию заболевания революционный метод определить пока не позволяет. Тем не менее уже ясно, что эффективность методики выявления рассеянного склероза составляет 96% – этот показатель достигнут при обследовании группы здоровых людей. А в группе больных заболевание уверенно выявилось у 52% пациентов.
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