Стало известно об опасности полной диагностики организма

Медик уверен, что не стоит делать общие обследования, т.к. они могут привести к увеличению заболеваемости и ненужным расходам. По словам эксперта, гораздо более осмысленно делать персонализированное обследование, направленное на решение проблем конкретного человека.
"Мы не должны делать при диспансеризации КТ, МРТ, многие виды УЗИ, онкомаркеры и так далее. В массе эти исследования по площадям приводят лишь к увеличению находок неясной клинической значимости и каскаду ненужных действий, что приводит к увеличению заболеваемости и ненужным расходам", – передает слова эксперта URA.ru.
В качестве примеров Мясников привел общие рекомендации для здорового образа жизни, которые часто можно легко опровергнуть. Как это нередко бывает при прохождении диспансеризации, у одного из тысячи пациентов могут действительно обнаружить опасное заболевание, а у всех остальных – лишь неясные симптомы, что повлечет за собой ненужное лечение.
Не забыл он пройтись и по правильному питанию, и по употреблению алкоголя, и по назначению лекарств с недоказанной эффективностью. Доктор Мясников заметил, что персонализированная медицина в России все еще недостаточно развита.
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