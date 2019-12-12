Кардиолог назвал причину короткой жизни российских мужчин

По данным исследований, после выхода на пенсию российские мужчины живут, в среднем – 7,5 лет, а женщины – в три раза дольше – 22,6 года. Доктор медицинских наук, кардиолог Юрий Конев прокомментировал эту статистику, сообщают "Невские Новости".
Конев пояснил, что после выхода на пенсию представители сильного пола зачастую прекращают активный образ жизни, но при этом у них сохраняются вредные привычки. Врач обратил внимание, что дозы вредных веществ, которые прежде были незначительными для организма, становятся более опасными. В связи с этим он посоветовал россиянам отказаться от вредных привычек, перейти на здоровое питание и поддерживать физическую активность. Кроме того, медик подчеркнул, что в пожилом возрасте не менее важно своевременно обращаться к врачу.
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