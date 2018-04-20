Когда человечество победит СПИД

Проблема распространения СПИДа острее всего стоит в Африке, это в очередной раз подтвердили специалисты. В Москве открылась международная конференция по ВИЧ/СПИДу в Восточной Европе и Центральной Азии. На форум приехали более трех тысяч делегатов из разных стран мира.

Организаторами форума выступили Роспотребнадзор и Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИДу (UNAIDS). Участники встречи говорили о проблемах распространения и лечения заболевания, корни которого возникли в Западной и Центральной части Африки. Из-за невысокого уровня жизни, неразвитой медицины и практически повсеместной антисанитарии ВИЧ распространяется по континенту с ужасающей скоростью. Однако усилия международных организаций, и в особенности России, позволяют сдерживать распространение вируса иммунодефицита человека.

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Россия регулярно отправляет специалистов на африканский континент, чтобы помогать странам третьего мира бороться с ВИЧ-инфекцией. Также действуют совместные с UNAIDS программы гуманитарной помощи. Все это в целом позволило добиться существенного прогресса в противодействии распространению ВИЧ.

Но, к сожалению, ни одной стране мира еще не удалось остановить расползание инфекции. Генассамблея ООН чуть больше двух лет назад приняла повестку дня в области устойчивого развития, один из пунктов которой — добиться прекращения распространения ВИЧ-инфекции к 2030 году.





Что касается помощи больным СПИДом, то на сегодня самым эффективным методом лечения стала антиретровирусная терапия. Получающие ее пациенты ведут такой же образ жизни, как и здоровые люди. В России препараты больным предоставляются бесплатно. Статистика говорит, что продолжительность жизни ВИЧ-положительных людей сравнялась со средней продолжительностью жизни россиян.

Почетным гостем московской конференции стал Мишель Сидибе, который возглавляет UNAIDS уже многие годы. Его участие в форуме вызвало недоумение, пишет "Московский комсомолец". Дело в том, что вокруг господина Сибиде в западной прессе сейчас разворачивается весьма странная ситуация, подробности которой мало известны россиянам.

Издание сообщает ее суть: за несколько дней до открытия конференции в газете The Guardian вышел материал о серьезном разбирательстве, связанном с заместителем Сибиде – Луисом Луресом, который уже покинул свой пост. По данным британской газеты, Луреса обвинили в сексуальных домогательствах, дело расследовала Всемирная организация здравоохранения. The Guardian писала, что Мишель Сидибе сталкивается с призывами уйти в отставку в связи с недавним расследованием.