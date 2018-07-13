Мир содрогнется от малоизученного венерического заболевания
Новая проблема называется микоплазмозом (Mycoplasma genitalium). Выявить его весьма непросто – часто путают с хламидиозом, либо не замечают вообще.
У мужчин эта бактерия вызывает боли при мочеиспускании и выделения из половых органов. Женщины ощущают рези внизу живота, появляются воспаления репродуктивных органов, лихорадка и кровотечение. Промедление в лечении грозит бесплодием.
Исследователи выделили группу риска – те, кто имеет свыше четырех партнеров в год. Презервативы могут предотвратить передачу этой инфекции.
"Пришло время, чтобы общественность узнала об урогенитальном микоплазмозе", – заявил представитель Британской ассоциации сексуального здоровья и ВИЧ Питер Гринхауз. Врач отметил, что эффективность лечения микоплазмоза антибиотиками падает, так как вирус мутирует и становится более стойким к терапии, сообщает "Би-би-си Украина".
Dni.Ru сообщали о предупреждении Всемирной организации здравоохранения: несколько видов бактерий гонореи стали плохо поддаваться антибиотикам. Недавно в Великобритании был зафиксирован первый случай, когда болезнь вовсе "проигнорировала" лекарства.
Медик выписал пациенту несколько антибиотиков, затем отправил его анализы в лабораторию. Там подтвердили: это новый вид гонореи, с которым привычные препараты не справятся.
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