Пасмурная погода угрожает серьезным расстройством

Недостаток дневного света обостряет психические заболевания. Об опасности затяжной пасмурной погоды рассказали американские ученые.

Обсессивно-компульсивное расстройство, или ОКР, наиболее распространено в странах, расположенных в высоких широтах. Там в течение года больше пасмурных дней и меньше солнечных лучей.

Это психическое заболевание, при котором у больных возникают навязчивые, мешающие или пугающие мысли (обсессии). Избавиться от них пациенты пытаются с помощью повторяющихся ритуальных действий – компульсий.

Ученые Бингемтонского университета в США проанализировали данные о распространении ОКР в различных регионах. Они установили, что в северных широтах меньшее количество солнечного света приводит к рассогласованию циркадных ритмов и суточного цикла. Это не только обостряет симптомы ОКР у уже больных людей, но и увеличивает риск развития заболевания у здоровых.

Больные с ОКР испытывают трудности с засыпанием и дольше спят, чтобы компенсировать потерянные часы сна. А запаздывающие циркадные ритмы обостряют течение заболевания. Ученые надеются, что их исследования помогут в разработке методики лечения болезни, пишет EurekAlert!.