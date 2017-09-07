Врачи назвали самую смертельную болезнь в России

Многие россияне живут, даже не догадываясь, что они больны. А если и удается диагностировать у них этот недуг, лечение, которое им предлагают, считается давно устаревшим и потому неэффективным и имеющим множество побочных эффектов.

В России часто умирают от последствий недиагностированного диабета . Фактическое число больных гораздо выше, чем утверждает официальная статистика, заявил на заседании Комиссии по формированию перечней лекарственных препаратов Минздрава России заведующий кафедрой терапии, клинической фармакологии и скорой медицинской помощи Московского медико-стоматологического университета Аркадий Верткин.

Ученый убежден, что если диабет и выявляют, то все равно лечат его по устаревшим методикам, неправильно и с целым букетом побочных эффектов, стремясь к понижению уровня глюкозы. Кроме того, в очень большом количестве случаев при вскрытии и экспертизе причиной смерти указывают сердечно-сосудистые заболевания и хроническую болезнь почек – а на самом деле смерть наступила из-за невыявленного вовремя диабета. Иными словами, необходима профилактика повреждений сердца и почек.

"Сахарный диабет не имеет никаких морфологических признаков, и когда больной умирает, сказать, был диабет или не был, невозможно. А умирают эти больные от болезней сердца и почек, притом что никто не знает, что у них до того был сахарный диабет. Проблема невероятная!" – обратил внимание коллег Аркадий Верткин.

Как ранее сообщали Dni.Ru, при изучении 2500 ДНК-тестов научные сотрудники одного из авторитетных российских медико-генетических центров выявили, что 5% россиян обладают рисковым вариантом гена TCF7L2, повышающим предрасположенность к сахарному диабету в 2,5 раза – генотипом ТТ. Иными словами, в ближайшие годы около семи миллионов жителей России могут быть поражены диабетом. Еще более 40% россиян носят в себе другой вариант опасного гена, генотип СТ, повышающий риск заболевания диабетом в 1,5 раза. Таким образом, диабет угрожает почти половине россиян.

К слову, о проблеме диабета еще в мае 2017 года говорила директор Института диабета Эндокринологического научного центра российского Минздрава Марина Шестакова. По ее словам, профильных специалистов настораживают высокие темпы роста заболеваемости диабетом среди россиян: многие живут даже не подозревая о своей болезни.

