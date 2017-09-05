Лечение антибиотиками признали неэффективным

Антибиотики прописывают четверти пациентов, но в 11% случаев терапия оказывается неэффективной. Наиболее частая причина – эволюционирование штаммов вирусов и выработка устойчивости к антибиотику.

В России практически не существует медиков. которые не назначали бы своим пациентам антибиотики. При этом 44% докторов считают основной причиной неэффективности антибиотиков безалаберность пациентов, сообщает исследовательская компания MAR CONSULT.

Среди основных диагнозов, при которых назначают антибиотики, первое место занимает пневмония: при этом заболевании назначают антибиотики в 92% случаев. На втором месте ангина – 49% больных принимают эти препараты. Назначают их и при инфекциях мочевыводящих путей – в 35% случаев. При гайморите 11%, при отите 9% пациентов принимают антибиотики. Сумарно антибиотики прописывают 26% от общего количества пациентов в месяц. Как отмечают врачи, в 11% случаев терапия оказывается неэффективной.

Среди причин, по которым лечение антибиотиками является неэффективным, специалисты назвали эволюционирование штаммов вирусов и выработка устойчивости к антибиотику (53%), несоблюдение пациентами режима приема (38%), а также частый и необоснованный прием – (6%).

"Десятая часть пациентов, у которых терапия антибиотиками неэффективна – это не маленькая доля, но и не пугающая. При этом 44% докторов считают основной причиной неэффективности вовсе не эволюционирование штаммов вирусов и выработку устойчивости вируса к антибиотику, а безалаберность пациентов, то есть из этих 11% пациентов, у которых антибактериальная терапия неэффективна – антибиотикорезистентность есть лишь у части", – комментирует Ксеня Медведева, руководитель департамента исследований в медицине и фармацевтике MAR CONSULT.

Как удалось выяснить исследователям, в случае неэффективности врачи в 81% случаев меняют антибиотик, в 15% – продлевают курс ранее назначенных антибиотиков. В 4% случаев специалисты применяют другую тактику, в том числе увеличивают дозировку, добавляют второй антибиотик, меняют способ введения с перорального на инъекционный, проверяют чувствительность на микрофлору, рекомендуют обратиться к узкому специалисту, а также проверяют дисциплинированность пациента в части режима приема лекарственных препаратов.

