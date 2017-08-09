Медики открыли новую опасность марихуаны

Курение марихуаны троекратно увеличивает риск смерти от высокого кровяного давления. К такому выводу пришли американские ученые.

Специалисты из Университета Джорджии проанализировали данные, полученные в ходе масштабного исследования, проведенного в 2005-2006 годах.

Анкетирование прошли 1213 добровольцев старше 20 лет прошли анкетирование и указали, употребляли ли они марихуану и в каком возрасте, сообщает European Journal of Preventive Cardiology. Эта информация была объединена с данными о смертности в 2011 году.

Среди всех респондентов 34% не курили вообще, 21% употребляли каннабис, 20%– каннабис и обычные сигареты, 4% лишь сигареты, а 5% бросили курить. Остальные употребляли марихуану, хотя в прошлом курили табак. Средний стаж курения каннабиса составил 11,5 года.

Ученые проверили, есть ли связь между курением этого растения и смертью от гипертонии, заболеваний сердца и поражения сосудов головного мозга. Учитывался пол, возраст и этническая принадлежность принимавших в исследовании людей.

Оказалось, что у любителей каннабиса вероятность умереть от высокого кровяного давления была выше в 3,42 раза, чем у остальных. При этом с каждым годом употребления марихуаны риск смерти повышался в 1,04 раза. Врачи сообщали о случаях стенокардии и инфарктов после курения каннабиса.