Апатия грозит преждевременной смертью

Нидерландские ученые установили взаимосвязь между хронической апатией и продолжительностью жизни. Как выяснилось, у человека, пребывающего в депрессии, шансы на преждевременную смерть гораздо выше, чем у остальных людей.

Специалисты на протяжении нескольких лет наблюдали за жизнью 716 пенсионеров в нидерландских домах престарелых, передает Journal of the American Geriatrics Society. За период исследования в этих учреждениях скончались 266 постояльцев. Ученые предположили, что преждевременная смерть может быть связана с заниженными ожиданиями от жизни. Они решили проверить свою гипотезу на людях старшего возраста.

Как выяснилось, разочаровавшиеся в жизни пенсионеры умирали в два раза чаще, чем их оптимистично настроенные сверстники. Специалисты выявили, что риск преждевременной смерти человека при апатии возрастает на 62%. Примечательно, что среди пациентов депрессивных мужчин было гораздо больше, чем женщин.

"Наличие апатии у посетителей домов престарелых говорит о том, что этому заболеванию нужно уделять больше внимания при заботе о пенсионерах", – заявила исследователь Йоханна Нейстен. "И пациенты, и семья, и персонал должны поставить перед собой задачу улучшить качество жизни пожилых людей в домах престарелых", – подчеркнула она.

Однако наиболее важным результатом этого исследования стало даже не сделанное учеными открытие, а статистика разочаровавшихся в жизни дедушек и бабушек. Как выяснилось, примерно у половины постояльцев домов престарелых занижены ожидания от оставшейся жизни. Это говорит о том, что преждевременная смерть грозит многим пенсионерам.

Будьте добрее к своим детям. Помните - именно они будут выбирать для вас дом для престарелых. — Павел Баталин (@EVEREST_TULA) 9 августа 2017 г.

Ранее российские ученые сообщили, что постоянная усталость и апатия могут быть признаком развития серьезных заболеваний. По данным исследователей, депрессия может вызвать железодефицитную анемию, развитие инфаркта миокарда, онкологии и многое другое.

