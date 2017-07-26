У 99% футболистов обнаружено дегенеративное расстройство мозга

Хроническая травматическая энцефалопатия – тяжелое дегенеративное заболевание, которое развивается в результате многочисленных ударов в голову. Этот недуг обнаружен у 99% футболистов.

В научной работе, опубликованой в журнале JAMA, приведены данные исследования образцов мозга уже умерших игроков Национальной футбольной лиги США, завещавших свои тела науке. В 99% случаев у профессиональных футболистов была обнаружена хроническая травматическая энцефалопатия.

Речь идет о тяжелейшем дегенеративном заболевании, которое как правило развивается вследствие многочисленных ударов в голову, неоднокрократных сострясений мозга и других травм головы. Ученые исследовали 111 образцов мозга профессиональных футболистов – и лишь в одном из них признаков прогрессирующей нейродегенерации обнаружено не было, говорится в исследовании.

"Среди 202 умерших бывших футболистов хроническая травматическая энцефалопатия была диагностирована у 177 игроков, в том числе у 110 из 111 игроков Национальной футбольной лиги (99%). Среди 27 игроков с легкой формой хронической травматической энцефалопатии у 26 были симптомы изменения поведения или настроения, у 23 были когнитивные симптомы, у 9 были признаки слабоумия. Среди 84 футболистов с тяжелой формой хронической травматической энцефалопатии у 75 (89%) были симптомы изменения поведения или настроения, у 80 (95%) были когнитивные симптомы, у 71 (85%) были признаки слабоумия", – кроме прочего говорится в исследовании.

Иными словами, бывшие игроки в американский футбол – независимо от уровня лиги – в большинстве своем страдали от депрессии, апатии, беспокойств. Они имели проблемы с памятью и вниманием. И с течением времени симптомы только прогрессировали.