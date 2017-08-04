Названа смертельная опасность антибиотиков

Американские и российские ученые установили, что кишечные бактерии Clostridium orbiscindens упрощает борьбу организма с вирусом гриппа и осложнениями, с ним связанными. Опыты на мышах показали, что те, у кого они были, реже погибали для них бактерии реже погибали от последствий этого заболевания.

Специалисты провели эксперимент, в котором одной группе мышей, зараженных гриппом, давали с едой антибиотики, а другой – нет. Несмотря на то, что у обоих концентрация вируса в тканях была одинаковой, первая группа тяжелее переносила болезнь и ее осложнения.

Как удалось выяснить, замерив уровень интерферона первого типа у мышей, вторая группа вырабатывала больше интерферона – ключевого стимулятора нормального иммунного ответа, без которого организм почти не может защищаться от вируса гриппа, сообщает Science.

Это оказалось связано с работой кишечных бактерий, разлагающих вещества, из которых организм синтезирует интерферон первого типа. В кишечниках второй группы мышей были найдены бактерии Clostridium orbiscindens. Известно, что они эффективно расщепляют флавоноиды из еды и тем самым способствуют выработке дезаминотирозина.

Поддержание здорового микробиома во время гриппа может спасти большое число жизней, особенно если оно будет сопровождаться получением флавоноидов с едой. Среди наиболее доступных источников этих веществ – черный чай, красное вино, а также некоторые ягоды, например, голубика и черника.

Напротив, пероральный прием антибиотиков широкого спектра действия во время гриппа может нанести удар по бактериям в кишечнике. Это повысит вероятность опасных и часто летальных осложнений после гриппа.