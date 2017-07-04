От чего чаще всего умирают в России

По статистике, самыми частыми причинами смерти являются сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ): инфаркт миокарда, нарушение мозгового кровообращения и сердечная недостаточность. При этом Россия находится на первом месте по смертности от ССЗ в мире.

Больше половины смертей в столице (55%) происходит из-за сердечно-сосудистых заболеваний. А 21% москвичей находится в зоне высокого сердечно-сосудистого риска – у них в течение десяти ближайших лет может случиться инфаркт или инсульт.

Всего в России в 2015 году сердечно-сосудистыми заболеваниями страдали около трех миллионов человек. При этом повышенное кровяное давление в нашей стране наблюдалось почти у 14 миллионов, а в Москве – у чуть более миллиона человек.

По данным ежегодного атласа "Здоровье России", общая заболеваемость всего населения страны ишемической болезнью сердца в 2015 году составила в 7,6 миллиона человек. В Москве этим недугом страдали более 901 тысячи пациентов.

Специалисты выявили факторы риска смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в России. Так, у мужчин на первом месте находится повышенный уровень систолического артериального давления. На второй позиции – курение. Далее идет диастолическое артериальное давление.

У женщин первую и вторую позицию занимают повышенное диастолическое и систолическое артериальное давление, третью – повышенный уровень холестерина крови. Вместе с тем эксперты подчеркивают, что именно отсутствие ранней диагностики приводит к значительному повышению вероятности развития коронарной патологии. В итоге это повышает риск смерти от ССЗ.

Причинами возникновения болезней сердца также могут стать: малоподвижный образ жизни, стрессы, артериальная гипертензия, неправильное питание, гиподинамия, повышение артериального давления, увеличение уровня глюкозы и холестерина в крови, а также излишний вес. Проблему возможно решить с помощью постоянного контроля над этими управляемыми факторами риска.

Эксперты считают, что одна из главных проблем, связанных с болезнями сердечно-сосудистой системы, – недостаточная осведомленность населения об их опасности. Кроме этого, часто сбои в работе сердца принято связывать с наследственностью и другими неустранимыми факторами, сообщает медицинский портал MedaboutMe.

Еще одна существенная проблема, которая ухудшает ситуацию с лечением и профилактикой болезней сердечно-сосудистой системы, – беспечное отношение населения к своему здоровью. Прежде всего, речь идет о ежегодных осмотрах у кардиолога, которые игнорируют 75% населения (по данным Росстата). Поэтому врачи советуют проходить ежегодный профилактический осмотр всем без исключения людям старше 40 лет.

Несмотря на неутешительные данные, в последнее время смертность от ССЗ сокращается. Так, за январь – август 2016 года этот показатель снизился на 4,9%. По стране он составляет 619,4 случая на сто тысяч населения. В Москве этот показатель ниже, чем в среднем по стране, хотя и выше, чем на Западе – 523 человека.





В целом снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний идет по всем фронтам: смертность от ишемической болезни сердца сейчас составляет 328 случаев на сто тысяч населения. А от инфаркта миокарда – 42,8 случая на сто тысяч человек.