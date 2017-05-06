Названа полезная для здоровья доза алкоголя

Достоянием общественности регулярно становятся результаты многочисленных исследований, которые доказывают, что не только злоупотребление алкоголем, но и полный отказ от выпивки несет в себе риск возникновения смертельно опасных болезней. Над вопросом, что же считать полезной для здоровья дозой спиртных напитков специалисты бьются до сих пор.

"Когда стали всерьез анализировать варианты здорового питания разных народов, почти идеальной оказалась средиземноморская диета, богатая овощами, фруктами, оливковым маслом, рыбой и… вином!", – цитирует сайт "Комсомольская правда" кремлевского доктора, автора книг о медицине и здоровье Александра Мясникова. Последовавшие за этим выводом серьезные исследования подтвердили, что умеренное потребление алкоголя способно снижать болезни, в особенности возникающие от сердечных причин, и всерьез уменьшать показатели общей смертности.

"В десятках обширных и методологически правильно проведенных исследованиях убедительно показано – регулярно потребляющие небольшие дозы алкоголя живут дольше и болеют реже тех, кто никогда спиртного и в рот не брал!", – заметил Александр Мясников. Причем большинство исследователей пришли к выводу, что наиболее полезно именно красное вино. В качестве обоснования подобного мнения приводится тот факт, что в красном винограде содержится ресвератрол.

хотелось, чтоб винишко было дома просто на всякий случай, но всякий случай наступает как только винишко появляется дома — королера (@Gnezdilovaaa) 6 мая 2017 г.

Эксперименты показали благотворное влияние этого биологически активного вещества на продолжительность жизни мышей. "И все бы хорошо, но в красном вине содержится ресвератрола всего 1,5–3 миллиграмма на литр. Чтобы человеку весом в 70 килограммов достичь целебной дозы, помогавшей мышам в эксперименте стать долгожителями, надо выпивать около 1000 литров красного вина в день!", – отсудил эксперт энтузиазм любителей народной медицины.

В целом исследования пока не доказали абсолютного превосходства красного вина над остальными спиртосодержащими напитками. Тем не менее, медики оказались перед тяжелой моральной дилеммой. "Когда врачи выявили несомненную пользу малых доз для предотвращения болезней сердца, они задумались. Надо ли теперь рекомендовать совсем непьющим начинать потреблять по чуть-чуть? Проведя ряд исследований, от этой идеи отказались", – рассказал Александр Мясников.

Особенно актуально деликатное отношение к этому вопросу в российских реалиях. "Я понимаю, как трудно говорить об алкоголе в России. Это, как в доме повешенного о веревке. Людские и материальные потери от "зеленого змия" в нашей стране колоссальные! Значительно превышают все расходы на здравоохранение!", – отметил доктор. Он подчеркнул. что все исследования говорят о регулярном употреблении алкоголя, но исключительно в малых дозах. Кроме того, следует следить за противопоказаниями.

Говоря о необходимой дозировке Александр Мясников привел личный пример. "В Париже выпиваю один -два бокала вина в день. В России, где живу и работаю – рюмку водки ежедневно на ночь. Люблю пиво, но ограничиваю себя. Целебную норму "стандартов" не превышаю", – заметил он.

Черный чай может быть слишком крепким, поэтому я пью вино — лила (@princessfury_) 26 апреля 2017 г.

В среднем для мужчин безопасной для здоровья дозой алкоголя является 14 "стандартов" в неделю и четыре "стандарта" в день. Для женщин – не больше семи и трех "стандартов" соответственно. "Стандартом" считается рюмка (45 миллилитров) крепкого алкоголя, бокал (150 миллилитров) сухого вина или кружка пива (360 миллилитров). При этом следует учитывать, что тем, кто не пьет в рабочие дни, "нагонять норму" в выходные противопоказано и попросту опасно для здоровья.