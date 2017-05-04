Газировка ежегодно убивает десятки тысяч человек

Американские ученые пришли к выводу, что постоянное понижение цен на газировку и другие сладкие напитки является одной из главных угроз для здоровья человечества. Их чрезмерное употребление ежегодно приводит к смерти примерно 184 тысячи человек.

Медики и диетологи всерьез обеспокоены тем, какой ущерб человечеству несет увлечение этими напитками. Их крупнейшие производители тратят огромные деньги на продвижение своих интересов примерно в ста здравоохранительных организациях США. По словам ученых, это препятствует ограничению оборота газировки и установлению на нее высоких цен.

Ученые выяснили, как менялась ситуация с доступностью газировки в последние три десятка лет в 40 экономически развитых государствах и 42 странах третьего мира. "Во всех странах, которые мы изучили, человек сегодня может купить на 71% больше газировки за те же деньги, чем он смог бы купить в 1990 году", – цитирует Джеффри Дроупа из Американского общества по изучению рака в Атланте журнал Preventing Chronic Disease.

"В развивающихся странах ситуация еще хуже – там сегодня можно купить на 89% больше напитков, чем 27 лет назад. Можно сказать, что они подешевели в два раза", – добавляет эксперт. Для сравнения исследователи проследили за ценами на простую бутилированную воду в этих странах в тот же период.

Оказалось, что цена на газировку во всех странах падала, а на воду напротив повышалась или оставалась прежней. В результате чистая питьевая вода оказалась более дорогим напитком, чем газировка. "Мы уверены, что низкие цены на газировку неизбежно повысят ее потребление и будут мешать борьбе с глобальной эпидемией ожирения и диабета", – резюмировали эксперты.