Глобальное потепление ставит крест на вкусном кофе

Осадки, глобальное потепление и болезни стали главными причинами потерей производителями качественного кофейного сырья. В результате в мире грядет дефицит кофе.

Производство качественного кофе идет на спад, а в мире, особенно в США, спрос на кофе только растет. Специалисты лихорадочно ищут породы кофейных деревьев, которые справятся с навалившимися неприятностями без потери качества конечного продукта, – сообщает после обсуждения темы со специалистами Bloomberg.

Кофейное производство неуклонно сокращается, – подтверждает международный банк Rabobank International. А вот спрос на кофе неуклонно растет. За ближайшие три десятилетия производство кофе необходимо увеличить хотя бы вполовину для покрытия спроса, но к тому времени пригодных для выращивания почв на Земле останется ровно половина.

Не остались в стороне и генетики. В Центре по изучению кофе World Coffee Research упорно ищут деревья, что приспособятся к изменениям в природе.

"Глобальное потепление означает, что места, которые останутся пригодными для выращивания кофе, – более холодные или находятся выше", – пояснил ведущий генетик Центра Кристоф Монтанон. Он и его коллеги исследовали более трех десятков пород кофейных деревьев, создав им различные искусственные условия для выживания. И теперь всего семь видов кофейного дерева отправятся для тестирования в другие регионы планеты.

Угрожают кофе и болезни. Еще в 2013 году тогдашний президент Гватемалы Отто Перес Молина объявил о чрезвычайной ситуации в отрасли в связи с лавинообразным распространением грибка Roya fungus, поразившего около 70% урожая местного кофе. Всего с 2011 по 2016 год гватемальские производители потеряли из-за грибка более 18 миллионов мешков кофе на общую сумму в два с половиной миллиарда долларов. Почти два миллиона занятых в отрасли рабочих остались без средств к существованию.