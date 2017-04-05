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Ученые рассказали о новой опасности антибиотиков

Фото: GLOBAL LOOK press/Sebastian Gollnow
Международная группа ученых выяснила, к чему может привести прием антибиотиков с детства. Специалисты из Канады, Бельгии и Израиля описали самые распространенные во взрослом возрасте последствия использования этих препаратов.
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Прием антибиотиков с младых ногтей негативно влияет на кишечную микрофлору и иммунитет. Кроме того, эти препараты повышают агрессивность, параллельно снижая социальную активность. Такое заключение было сделано по итогам эксперимента на мышах, сообщает Lenta.ru.

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Ученые давали пенициллин беременным самкам, новорожденным детенышам, а также трех– и шестинедельным грызунам. Они отслеживали долгосрочные изменения, сравнивая их с показателями животных, не принимавших антибиотики в раннем детстве. Выводы, полученные для мышей, справедливы и для человека, уверены эксперты.

Специалисты продолжат изучать влияние пенициллина на организм. Кроме того, их интересует свойство пробиотиков частично снижать негативный эффект от употребления антибиотиков.

Как писали Dni.Ru, в марте 2016 года Роспотребнадзор проверил на содержание антибиотиков 20 тысяч продуктов. Больше всего их следов обнаружили в молоке. Напомним, что частое применение лекарственных препаратов в сельском хозяйстве и ветеринарии формирует устойчивость к ним и провоцирует серьезные заболевания.

Автор: Людмила Фоканова5 апреля 2017, 09:53

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