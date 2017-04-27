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Почему врачи не могут победить СПИД

Фото: GLOBAL LOOK press/imagebroker
Названный когда-то чумой XX века, вирус иммунодефицита человека продолжает убивать и в XXI веке. Более того, число зараженных ВИЧ с каждым годом увеличивается. Dni.Ru разбирались, почему медики регулярно рапортуют о создании новых лекарств, а добиться перелома в борьбе с ВИЧ или хоть как-то ограничить его распространение пока не удается.
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Во всемирном масштабе

На днях глава Балтийской ассоциации ВИЧ Инга Упмаце озвучила встревожившую многих информацию. По результатам 2016 года, соседняя с Россией Латвия заняла первое место в Евросоюзе по числу диагностированных новых случаев заражения ВИЧ. К 1 января этого года на территории балтийской республики проживало почти семь тысяч носителей вируса практически всех возрастных групп – от новорожденных до пенсионеров. Самый крупный очаг распространения вируса локализован в столице – в Риге каждый 200-й имеет статус ВИЧ-положительного. А в любимой россиянами курортной Юрмале болеет каждый трехсотый. Медицинские специалисты Евросоюза склоняются к тому, чтобы использовать в отношении Латвии термин "эпидемия", так как тенденция к нарастанию числа заболевших в республике сохраняется.

Никто, конечно, не ожидал встретить всплеск ВИЧ-инфекции в тихой флегматичной Прибалтике, но и в целом по миру эпидемиологическая ситуация более чем тревожна. Например, в Африке, южнее Сахары, количество зараженных по самым осторожным подсчетам составляет 25 миллионов человек. В некоторых африканских странах ситуация более чем критическая. Так, в Лесото ВИЧ выявлен у каждого четвертого взрослого, причем лечить их или проводить профилактику среди еще не заразившегося населения невозможно – люди прячутся в лесах и сельской местности, а уровень их медицинской грамотности не позволяет рассчитывать на сознательное участие в международных программах помощи.

Что касается России, то еще в 2015 году глава Минздрава Вероника Скворцова признавала, что при нынешнем уровне финансирования к 2020 году Россию настигнет генерализованная эпидемия с ростом числа больных на 250%. И похоже, ее прогнозы уже сбываются. На прошедшем в Липецкой области круглом столе для медиков говорилось о том, что только за последние пять лет количество носителей вируса в регионе выросло на треть. На 18% увеличилась заболеваемость населения ВИЧ-инфекцией в Удмуртии, констатировал республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом. Число ВИЧ-инфицированных в Ростовской области за 10 лет увеличилось более чем на 20%, говорят в областном Центре по профилактике и борьбе со СПИДом. 

Фото: GLOBAL LOOK press/imagebroker

Современные хроники

Есть, впрочем, и хорошие новости – продолжающиеся уже несколько десятилетий усилия врачей наконец дали ощутимые плоды. В ХХ веке диагноз СПИД, то есть синдром приобретенного иммунодефицита, вызываемый вирусом иммунодефицита человека, без должного лечения практически всегда был аналогичен смертному приговору. ВИЧ уничтожал клетки иммунной системы, лишившись которых, человек мог умереть даже от банальной простуды. Именно это заболевание, когда вирус уже не просто поселился в организме, но и нанес ему заметный ущерб, и принято называть СПИДом. В наши дни, благодаря новым лекарствам, оно представляет собой вялотекущее хроническое заболевание, неприятное и требующее внимания, однако вовсе не смертельное. От СПИДа и связанных с ним заболеваний на планете умирает куда меньше людей, чем от привычного, но не ставшего менее опасным гепатита.

Добиться перелома удалось благодаря созданию препаратов для антиретровирусной терапии. Они, конечно, не могут уничтожить вирус иммунодефицита в организме полностью, но уверенно снижают его количество до концентрации, когда тот уже не оказывает никакого влияния на самочувствие больного. Так что если регулярно проходить соответствующие лекарственные курсы, то срок жизни вирусоносителя растянется на десятки лет, практически не отличаясь от такового у неинфицированного человека.

Фото: Joe Raedle/Getty Images

Одним из первых отечественных средств, помогающих справиться со СПИДом, но не с самим вирусом, был фосфазид, получивший впоследствии торговое название "Никавир". Еще в 1989 году его синтезировали специалисты Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта РАН под руководством академика А.А. Краевского. Медикамент с успехом применяется до сих пор, хотя уже разработаны и выпускаются более новые российские препараты против СПИДа.

Зарубежная фармацевтика также старательно ищет лекарство от иммунодефицита. И на Западе, и в России широко применяется, например, "Трувада" (Truvada) – комбинация двух антиретровирусных препаратов, выступающая одновременно и профилактическим, и лечебным средством. Правда, как ни старается разработчик и производитель этих таблеток – компания Gilead Sciences – убедить потребителя в их надежности и высоком качестве, время от времени в западной прессе вспыхивают скандалы по поводу токсичности "Трувады". В частности, ее обвиняют в нарушении жирового баланса организма и сопутствующем поражении внутренних органов.

К неприятным "побочкам" добавляются и местные особенности. Так, российские пациенты зачастую оказываются лишены доступа к импортным препаратам последнего поколения. Их либо не закупают в достаточных количествах, либо Минздрав вообще еще не успел их сертифицировать. 

Вести из лабораторий

И все же, как обычно говорят лечащие врачи, позитивная динамика налицо. Нащупав уязвимые места ретровирусов, к которым относится ВИЧ, медицина принялась экспериментировать. Одно за другим появляются новые лекарства, вакцины и даже их коктейли.

Несколько дней назад группа калифорнийских медиков из Исследовательского института Скриппса опубликовала результаты своего большого исследования, в результате которого удалось привязать к клеткам иммунной системы человека антитела, блокирующие доступ к ним вируса иммунодефицита. В традиционных схемах антиретровирусной терапии эти антитела в достаточно низкой концентрации просто "плавают" в крови, а новый метод значительно повышает их эффективность.

Фото: GLOBAL LOOK press/chromorange

Как отметили исследователи, они добились того, что снабженные антителами новые лейкоциты в ходе конкуренции вытеснили прежние, уязвимые, и практически вся иммунная система пациента оказалась выведена из-под удара вируса. "Конечная цель будет заключаться в том, чтобы контролировать вирус у пациентов со СПИДом без необходимости использования других лекарств", – отметил директор Центра генных технологий Джон Зайя.

Еще одно интересное исследование показало, что лечению больных помогает оптимистичный душевный настрой. Доктора американского Северозападного университета обучили пациентов восьми "техникам достижения счастья" – таким, как концентрация на добрых воспоминаниях, практика ежедневного совершения маленьких добрых поступков и прочих, напрямую не относящихся к медицине действий. Спустя 15 месяцев наблюдений они выяснили, что снижение концентрации вируса иммунодефицита зафиксировано у 91% пациентов из "счастливой" группы и только у 76% участников контрольной группы, которых быть счастливыми не учили. 

Ложка дегтя

Но, несмотря на все успехи, СПИД продолжает убивать. Причин этому множество – от некомпетентности медработников, допускающих заражение пациентов инфицированными инструментами или плохо проверенной донорской кровью, до безответственного поведения самих жертв заболевания, особенно из групп риска – наркоманов, алкоголиков, секс-меньшинств.

Низкая информированность людей о том, от чего бывает СПИД, как можно им заразиться и как этого избежать, приводит подчас к трагикомическим историям. На днях среди жителей американского города Талса в штате Оклахома поползли слухи о том, что 10-летний ребенок заразился СПИДом, съев банан. Казалось бы – абсурд, но встревоженные горожане едва не заставили местный универмаг Walmart снять с продажи подозрительную партию бананов.

Фото: GLOBAL LOOK press/chromorange

К сожалению, смеяться над недалекими американцами россиянам не приходится. На сегодняшний день в нашей стране только официально зарегистрирован миллион носителей ВИЧ-инфекции. А по словам руководителя Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИД центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадима Покровского, на самом деле их может быть в полтора раза больше.

Еще более тревожные данные озвучивает ООН. Как сообщили по итогам 2015 года специалисты Объединенной программы Организации объединенных наций по ВИЧ/СПИД (UN AIDS), на Россию приходится 80% всех заболеваний СПИДом в Восточной Европе и Центральной Азии. По темпам распространения эпидемии Россия обогнала страны Южной Африки – доля новых случаев выявления вируса у нас составила 11%.

До тех пор, пока мы не воспримем эпидемическую ситуацию всерьез и не перестанем легкомысленно относиться к перспективам стать сначала вирусоносителем, а затем и полноценным больным, ни о каком переломе в борьбе со СПИДом говорить не приходится.

Автор: Дмитрий Самарин27 апреля 2017, 19:12

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