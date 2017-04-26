Найден простой способ заработать инфаркт

Ученые сообщили, что из-за выпитых залпом нескольких литров пива может возникнуть аритмия, сердечная недостаточность и даже инфаркт. В исследовании приняли участие посетители фестиваля "Октоберфест" (Германия).

Специалисты наблюдали за 3 028 участниками фестиваля на протяжении 16 дней. Средний возраст испытуемых составлял 34 года, треть составляли женщины.

Ученые выявили зависимость между жалобами на нерегулярное сердцебиение у людей, ранее не испытывавших подобных проблем, и количеством выпитого залпом пива. Оказалось, что два литра пенного напитка нарушают сердечный ритм и повышают риск развития инфаркта, сообщает журнал European Heart Journal.

Используя алкотестеры и портативные приборы для снятия кардиограмм, исследователи обнаружили, что каждый третий посетитель "Октоберфеста" страдает от аритмии. Более четверти случаев приходилось на синусовую тахикардию.

Кроме того, специалисты сравнили результаты с данными о потреблении алкоголя населением в целом. Выяснилось, что люди, выпивающие в небольших количествах, намного реже страдают от проблем с сердцем, чем те, кто за один присест употребляет большое количество алкоголя.

Ученые планирует продолжить исследования влияния алкоголя на работу сердца. В частности, они собираются наблюдать за участниками эксперимента на протяжении более длительного периода времени. Также будет выяснено, как ведет себя организм человека, у которого уже отмечались проблемы с сердцем.