В России найден способ блокировать ВИЧ

Российские специалисты из Федерального научно-клинического центра физико-химической медицины (ФНКЦ ФХМ) создали специальные молекулы, предотвращающие заражение ВИЧ. Они блокируют вирус, и он уже не может взаимодействовать с клетками здорового организма.

Сотрудник ФНКЦ ФХМ Анна Варижук представила результаты работы на II междисциплинарной научной конференции "Аутоиммунные и иммунодефицитные заболевания". Исследования поддержаны грантом Российского научного фонда, передает РИА Новости.

Как рассказала Варижук, специалисты центра создали специальный ДНК-аптамер из синтезированных молекул нуклеиновых кислот. Этот препарат распознает поверхностный гликопротеин ВИЧ и связывается с ним.

После этого созданная ДНК блокирует вирус, защищая клетки здорового организма от его проникновения. Таким образом, заражение ВИЧ не происходит. Кроме того, синтезированные молекулы нетоксичны и безопасны для человека.

В будущем ученые планируют использовать свое открытие для разработки специальных средств профилактики инфицирования вирусом иммунодефицита. "Получение прототипа препарата – не очень отдаленная перспектива. Действующее вещество у нас уже есть, осталось выбрать удобную лекарственную форму", – подчеркнула Варижук.

Внедрение подобного препарата выгодно и экономически. Стоимость изготовления лекарства на основе ДНК-аптамера в несколько раз ниже, чем производство антител на основе белка.