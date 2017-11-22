Врачи рассказали о болезни Хворостовского

Сопредседатель Союза пациентов России, врач-невролог Ян Власов и хирург-онколог Константин Титов рассказали о заболевании, убившем оперного певца Дмитрия Хворостовского и некоторых других знаменитостей. Они сообщили об особенностях опухолей головного мозга.

По словам Яна Власова, опухоли центральной нервной системы, а также головы, в частности мозга, очень трудно поддаются диагностике. "Бывают случаи, когда опухоль "висит" годами, а потом в один прекрасный день вырастает в три раза, и человек может умереть", – цитирует специалиста Life.ru.

В свою очередь Константин Титов рассказал о самой распространенной и агрессивной опухоли головного мозга – глиобластоме. Он отметил, что почти всегда злокачественные опухоли на начальных стадиях протекают бессимптомно.

"Несмотря на то что головной мозг – небольшой орган, в нем есть маленькое свободное пространство. Чаще всего опухоль в нем растет, раздвигает ткани", – пояснил хирург-онколог.

Он добавил, что важно не пропустить тревожные сигналы организма, которые могут свидетельствовать о проблемах. Это головные боли, головокружение, нарушение зрения или походки. По словам Титова, такие признаки характерны для неоперабельных опухолей.

Врач напомнил, что от этой болезни страдали певица Жанна Фриске, актер Валерий Золотухин, сатирик Михаил Задорнов и оперный исполнитель Дмитрий Хворостовский. "Опухоль мозга – это фатальная опухоль. Шансов на полное выздоровление у пациента фактически нет. Даже операция часто не дает никакой гарантии – опухоль может вырасти снова. Профилактики этой болезни, к сожалению, не существует", – заключил Титов.

Напомним, что Дмитрий Хворостовский скончался после продолжительной борьбы с опухолью головного мозга. Родные прославленного артиста оставили официальное сообщение на его странице в соцсети Facebook: "От имени семьи мы объявляем о смерти Дмитрия Хворостовского – любимого оперного баритона, мужа, отца, сына и друга – в возрасте 55 лет после двух с половиной лет борьбы с раком мозга. Он умер мирно этим утром, 22 ноября, в окружении семьи, недалеко от своего дома в Лондоне. Пусть тепло его голоса и его дух всегда будут с нами".