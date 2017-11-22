Семья выступила с заявлением о смерти Хворостовского

Родные прославленного исполнителя подтвердили, что Дмитрий Хворостовский ушел из жизни. Трагедия произошла утром 22 ноября.

Сообщение появилось на официальной странице певца в Facebook. "От имени семьи мы объявляем о смерти Дмитрия Хворостовского – любимого оперного баритона, мужа, отца, сына и друга – в возрасте 55 лет после двух с половиной лет борьбы с раком мозга, – гласит запись. – Он умер мирно этим утром, 22 ноября, в окружении семьи, недалеко от своего дома в Лондоне. Пусть тепло его голоса и его дух всегда будут с нами".

Сразу после того как запись появилась в социальной сети, поклонники исполнителя стали выражать соболезнования его родственникам: "О нет! Такой огромный талант и замечательный человек! Мои соболезнования семье. Это огромная потеря. Я скорблю с вами", "Мое сердечное сочувствие и соболезнования. Такая потеря для нас, но еще большая – для вас. Да хранит вас Бог и даст вам силы", "Дмитрий Хворостовский – великий. Надежды были. Жаль. Даже не то слово! Такой тембр, такой величины талант вряд ли будет еще в ближайшее время. Простите и прощайте".

О смерти знаменитости сообщил певец и композитор Дмитрий Маликов. "Дмитрий Хворостовский умер", – написал артист в своем Twitter-аккаунте. Вскоре он удалил пост, но некоторые журналисты успели зафиксировать сообщение.

Публикация от Florence (@flosha1) Июл 25 2017 в 5:01 PDT

Напомним, что оперный певец страдал от опухоли мозга с 2015 года. По некоторым данным, в последний раз исполнителя госпитализировали в декабре 2016-го – тогда он слег с пневмонией. Чтобы пройти лечение, артист был вынужден отменить несколько выступлений.