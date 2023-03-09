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Собянин: За три года в Москве будет создано четыре сервисных центра для обслуживания коммунальной техники

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Чистоту и порядок в столице поддерживают тысячи единиц коммунальной техники.

Город проведет конкурс на сервисное обслуживание коммунальной техники. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Мэр уточнил, что контракт будет офсетным. Победитель в течение трех лет создаст в столице четыре сервисных центра, где будут обслуживать коммунальную технику и увеличивать срок ее эксплуатации.

В свою очередь город гарантирует закупки услуг по сервисному обслуживанию в течение 10 лет, рассказал Собянин.

Мэр напомнил, что столица заключила уже шесть офсетных контрактов общим объемом 84,4 миллиарда рублей. Речь идет о производстве медицинских изделий, лекарств и детского питания.

"В планах — еще не меньше 10 таких контрактов на производство лекарственных препаратов и медицинской мебели, аккумуляторных батарей для электротранспорта и другой продукции", – сообщил градоначальник.

Москва первой в России начала заключать офсетные контракты в жизненно важных отраслях. Построивший производство инвестор получает гарантии сбыта продукции на 5-10 лет и быстро окупает вложения.

Первый офсетный контракт столица заключила в 2017 году с ЗАО "Биокад". Соглашение предусматривает производство 22 современных препаратов для лечения онкологических и иммунных заболеваний.

9 марта 2023, 11:42
Фото: пресс-служба мэра и правительства столицы. Максим Мишин
Телеграм-канал Сергея Собянина✓ Надежный источник

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