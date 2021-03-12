Собянин рассказал о выгодах офсетных контрактов для города

Совместить высокое качество продукции и доступную цену – такой целью руководствовалась мэрия города, когда разработала и предложила механизм офсетного контракта. Инициативу поддержало правительство России.

Инвестор, который построит в городе нужное ее жителям производство или модернизируют действующий завод, получит гарантии сбыта продукции на 5-10 лет и быстро окупит вложения. Заключить офсетный контракт можно только через конкурс. Москва выбирает поставщика, который максимально удовлетворяет ее потребностям и предлагает самую выгодную цену. Это позволяет снизить расходы на госзакупки и локализовать производство.

Офсетные контракты выгодны и инвестору, и городу. Первый получает надежного покупателя, гарантированную длительную загрузку производственных мощностей и возможность пользоваться мерами поддержки от властей столицы.

Москва получает необходимую продукцию, не переплачивая за нее посредникам, увеличение налоговой базы, новые рабочие места и импортозамещение по социально значимой продукции. Каждый офсетный контракт – это инвестиция в городскую экономику на минимум миллиард рублей.

Город начал заключать офсетные контракты в 2017 году. С тех пор достигнуто пять таких соглашений с объемом инвестиций почти 13 миллиардов рублей. В течение 10 лет общий объем закупок по этим контрактам составит 73 миллиарда рублей. Все эти деньги вольются в экономику города и будут работать на его развитие.

Первый контракт Москва заключила с ЗАО "Биокад". Город договорился о производстве 22 современных препаратов для лечения онкологических и имvунных заболеваний.

Второй был подписан спустя год с "Р-Опра". Компания построит фармацевтический завод в Зеленограде. Там будет производиться 31 препарат для лечения и профилактики онкологических, кардиологических и эндокринных заболеваний.

Третий офсетный контракт город заключил в 2019 году. Компания "Гемамед" начнет поставки медицинских изделий для стомированных больных. Стоимость продукции будет максимально доступной для пациентов.

В прошлом году Москва заключила четвертый офсетный контракт. На базе Лианозовского молочного комбината компания «Вимм-Билль-Данн» будет производить молоко, каши, творог, кефир, соки, детское питание и продукты для беременных и кормящих женщин.

В феврале 2021 году столица заключила пятый офсетный контракт – с Московским эндокринным заводом. Предприятие будет производить противоглаукомные, антибактериальные, анальгезирующие препараты, антидепрессанты. Завод вложит миллиард рублей в локализацию производства, а город закупит у него препараты на 1,1 миллиарда рублей.

Благодаря офсетным контрактам Москва получит 27 препаратов, которые ранее не производились в России. Такие соглашения гарантируют бесперебойное снабжение города лекарственными препаратами. Кроме того, столица как заказчик будет контролировать качество продукции и условия хранения.

Ежегодно Москва наращивает объемы инвестиций. За 10 лет вложения в экономику столицы выросли в 2,7 раза. Даже в кризисный 2020 год инвесторы вложили в город 3,6 триллиона рублей – это на 1,7% больше, чем в 2019-м.

В феврале 2021 года Москва вновь стала одним из лучших городов мира для инвестиций. В рейтинге fDi Intelligence от Financial Times российская столица заняла 22-е место. А в международном рейтинге лучших городов для жизни, работы и инвестиций Москва поднялась на четвертое место, опередив Токио, Мадрид, Рим, Дубай, Сингапур.