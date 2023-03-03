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Пятница 3 марта

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Собянин сообщил о росте производства продуктов в Москве

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В 2022 году объемы выпуска продуктов питания на столичных предприятиях увеличились на 6,1%.

Выросло и количество продукции, поставленной заказчикам. Так, отгрузка мясных товаров увеличилось на 4%, молочных – на 23%, сообщил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам градоначальника, рост в пищевой промышленности произошел в том числе благодаря столичным мерам поддержки.

Мэр напомнил, что Москва предоставляет инвесторам землю без торгов под масштабные проекты. На одном из таких участков в ТиНАО построят пищевой кластер, где разместятся предприятия молочной и хлебной промышленности.

Собянин уточнил, что в городе действует более 200 производителей продуктов питания. Они активно переходят с зарубежного на отечественное сырье и находят новые рынки сбыта, сообщил он.

Мэр Москвы ранее сократил в два раза срок выполнения административных процедур для импортозамещающих производств. Благодаря этому в столице появятся новые предприятия и рабочие места.

В текущем году в городе построят и реконструируют 25 производственных объектов площадью 300 тысяч квадратных метров. Будет создано 3,4 тысячи рабочих мест.

3 марта 2023, 15:36
Фото: Зыков Кирилл/Агентство "Москва"
Телеграм-канал Сергея Собянина✓ Надежный источник

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