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Экономика
Число безработных в Москве с начала года снизилось на 11,2%

Число безработных в Москве с начала года снизилось на 11,2%

В столице уровень безработицы на начало октября составил 0,45%. Ситуация на рынке занятости Москвы остается стабильной, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
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В столичной службе занятости на 1 октября было зарегистрировано 32,4 тысячи человек. Число безработных с начала года снизилось на 11,2%, уточнил заммэра.

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Больше всего нанимали персонал в образовательной сфере. Количество принятых на работу на 14 тысяч человек больше, чем уволенных.

Положительная тенденция наблюдается и в сфере разработки программного обеспечения. Число трудоустроенных на 2,4 тысячи превысило число уволенных. Также хорошие показатели занятости демонстрируют отрасли здравоохранения, научных исследований и развлечений, сообщается на портале mos.ru.

На площадках московского центра занятости "Моя работа" работают 11 рекрутинговых центров крупных компаний. Они предлагают более 28 тысяч вакансий.

Кандидаты могут получить карьерную консультацию и пройти собеседование сразу у нескольких работодателей, отметил министр правительства Москвы, глава Департамента труда и социальной защиты населения Евгений Стружак.

Количество вакансий в столице продолжает расти. Летом 2022 года число открытых позиций превысило восемь миллионов. Наибольший рост пришелся на сферы разработки программного обеспечения, строительства, торговли, науки, а также финансовый сектор.

Помимо этого, в Москве действует программа стимулирования создания мест приложения труда. Город одобрил проекты с инвестициями более 92 миллиардов рублей, будет создано 33 тысячи рабочих мест.

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Офисный парк Comcity в ТиНАО. Фото: Авилов Александр/Агентство "Москва"
Автор: 13 октября 2022, 11:08 Источник: Mos.ru ✓ Надежный источник

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