Повысили, но не всем: почему часть россиян не затронула индексация пенсий

В начале этого года президент России Владимир Путин поручил правительству проиндексировать пенсии на 8,6%, что выше уровня инфляции. С 1 февраля неработающие пенсионеры начали получать повышенные выплаты. Тех, кто работает, индексация не касается, пояснили в ПФР.
Повышение произойдет лишь в том случае, если пенсионеры уволятся с работы. Уйдя на заслуженный отдых, пенсионер получит пенсию с учетом индексации спустя три месяца – когда работодатель передаст необходимые документы в Пенсионный фонд. Работающие пенсионеры могут узнать размер проиндексированной пенсии в личном кабинете на сайте ПФР. Об этом также пишет "Царьград".
Напомним, с 1 января 2022 года пенсии повысили на 5,9%, однако инфляция оказалась выше ожидаемой, поэтому глава государства поручил снова проиндексировать выплаты пенсионерам. Сумму, которую пенсионеры получили в январе, тоже повысят. Россиянам выплатят все недополученные ранее средства.
"Дни.ру" писали не только об индексации пенсий, но и повышении материнского капитала. Это пособие увеличится на 8,4%. Теперь за первого ребенка выплачивают 524,5 тысячи рублей, за второго (если семья не получала на первого) – 693,1 тысячи рублей.