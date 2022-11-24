"Рост доходов остановился": инфляция перевернула сознание россиян

Телеканал "360" передает, что рост цен в десятках стран обновил многолетние максимумы. В то же время RT сообщает, что недельная инфляция в России составила 0,11%. Пока деньги обесцениваются, нестабильная экономическая ситуация провоцирует перемены в жизни населения.
Экономист Игорь Качалов в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня" заявил, что у россиян "рост доходов остановился" и они отказались от покупки дорогих вещей. По словам аналитика, инфляция перевернула сознание граждан. Якобы люди решили, что дешевые товары не так уж и плохи, как раньше казалось.