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Экономика
Принятый Мосгордумой бюджет столицы сохранит социальную направленность

Принятый Мосгордумой бюджет столицы сохранит социальную направленность

Московская городская дума 2 ноября приняла бюджет столицы на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. Документ остается социальным, программным и инвестиционным, сообщили в городском парламенте.
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В МГД отметили, что бюджет формировался в условиях беспрецедентного санкционного давления и враждебных действий государств, которые еще недавно были партнерами Москвы.

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"Однако при подготовке бюджета все равно удалось добиться главного – чтобы он полностью соответствовал интересам города и москвичей", – подчеркнул председатель столичного парламента Алексей Шапошников. Его слова передает ТАСС.

В документе предусмотрена индексация социальных выплат для граждан старшего поколения и семей с детьми на 10%. Решение вступит в силу с 1 января 2023 года.

Также увеличится размер пенсии с городской доплатой: с 21193 рублей до 23313. Выплаты получат более двух миллионов московских пенсионеров. Продолжится реализация всех ключевых инфраструктурных транспортных и промышленных проектов столицы.

Более половины бюджета Москвы направят на социальные программы: "Здравоохранение", "Социальная поддержка", "Образование", "Физическая культура и спорт", "Культура".

"Все социальные обязательства, которые берет на себя город, будут выполнены в полном объеме", – заверил председатель МГД.

Проект бюджета Москвы на трехлетний период 17 октября внес в городской парламент мэр Сергей Собянин. Комиссия МГД по экономической и социальной политике рекомендовала депутатам поддержать и принять законопроект.

КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

Фото: duma.mos.ru
Автор: 2 ноября 2022, 19:26 Источник: ТАСС ✓ Надежный источник

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