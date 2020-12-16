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Политика
Собянин выступил в МГД с ежегодным отчетом

Собянин выступил в МГД с ежегодным отчетом

Сергей Собянин. Фото: АГН Москва
Мэр столицы Сергей Собянин выступил в Мосгордуме с ежегодным отчетом о деятельности правительства Москвы. Одной из главных тем стала борьба с пандемией коронавируса.
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В уходящем году Москва, Россия и все человечество столкнулись с самой масштабной за последний век эпидемией, отметил Собянин. Это коснулось каждой семьи и стало испытанием для общества, добавил градоначальник.

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Принимаемые в Москве решения по борьбе с коронавирусом основаны на опыте других стран и городов, а также анализе возможностей российской столицы, подчеркнул мэр. Он напомнил, что в режиме повышенной готовности город живет уже 10 месяцев.

Этот вариант стал "самым оптимальным путем здравого смысла", подчеркнул Собянин. Он позволил принимать решения по борьбе с эпидемией, но сохранить нормальную городскую жизнь, передает слова мэра Агентство городских новостей "Москва".

Из-за пандемии более миллиона школьников перешли на дистанционный режим обучения. Это не помешало им нормально завершить учебный год, сказал градоначальник.

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com

В период пандемии городские службы провели огромную работу по дезинфекции улиц, жилых домов, больниц, помогли подготовить медицинские учреждения для борьбы с COVID-19, сказал мэр. Справился и столичный общественный транспорт: объемы перевозок снизились, но частота движения сохранилась.

"Информационные технологии оказались незаменимыми, когда в кратчайшие сроки потребовалось выплатить материальную помощь миллионам горожан и организовать контроль соблюдения режима самоизоляции", – подчеркнул градоначальник.

Промышленный сектор Москвы оперативно перестроил работу под потребности времени. В кратчайшие сроки был организован выпуск лекарств, средств индивидуальной защиты и оборудования, сказал Собянин.

Ранее Мосгордума в окончательном чтении приняла закон о бюджете столицы на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. Документ внес Сергей Собянин. Закон одобрен с учетом поправок, которые увеличивают социальные расходы.

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Автор: 16 декабря 2020, 13:54

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