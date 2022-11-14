Каких работников нельзя лишать премии – ответил юрист

Юрист Елена Кудерко сообщила, кого нельзя лишать премии по закону. Информацию передает телеканал "360". Эксперт объясняет: если оклад работника составляет меньше минимального размера оплаты труда (МРОТ), то премиальная часть зарплаты "увеличивает" его жалованье до этой границы.
Таким образом, официально трудоустроенным гражданам, которые получают по документам меньше 15279 руб. (размера МРОТ на текущий момент, — Прим. ред.), обязаны выплачивать установленную премию. Это правило имеет место даже в том случае, если сотрудник выполнял работу из рук вон плохо, отмечает URA.RU.