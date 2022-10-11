Деньги в копилке: как рассчитать сумму на "черный день"

Деньги в копилке могут пригодиться на "черный день", когда появится нужда в непредвиденных расходах. Банковский эксперт Наталья Ващелюк сообщила простую схему, которая подходит для планирования запаса финансов.
Как пишет RT, семье надо отложить такое количество средств, которое сейчас может покрыть ее обычные траты за период от трех до шести месяцев. По мнению аналитика, накопления лучше хранить наличкой, а также на счетах и вкладах с возможностью снятия.
РИА ФАН отмечает, что эксперт рекомендует иметь в копилке иностранную валюту, если в ней есть необходимость. При этом Пятый канал со ссылкой на прогноз профессора Вьюгина передает о грядущем ослаблении рубля по отношению к доллару.