Спрос превышает предложение: Москва успешно разместила на рынке трехлетние облигации

Скандалы шоу-бизнеса: яркое за неделю Актер Паль избил человека Новости сериалов Гороскоп

Топ новостей недели

Ответ России на санкции США оценили американцы: Никого не боится
Петросян показал сдавшую Кадышеву
78-летняя Ангелина Вовк рассказала о дате свадьбы с певцом Юлианом
"Серый чулок превращается в диву!": Молодая жена Петросяна затмила сдавшую Степаненко
партнеры
Среда
28 апреля
Лента новостей
21:18
Спортсменка из Польши отказалась от флага в поддержку россиянки
21:16
"Пришел покуражиться": вылетевший из "Маски" Пьеха никогда не любил шоу
20:55
Смертельное ДТП со скорой в Ялте попало на видео
20:36
Умер летавший к Луне астронавт Майкл Коллинз
20:27
Овдовевшая артистка Дейнега стала жертвой брачного афериста
20:24
Подмосковье засыпало градом
20:12
На пешеходном переходе в Москве машина сбила ребенка
20:08
Подругу скончавшегося в одиночестве солиста "Песняров" обвинили в его отравлении
20:04
Стало известно об исчезновении 86-летней Фрейндлих после тяжелой формы ковида
20:02
Украина заминировала дома и дороги в Донбассе
19:50
В Кузбассе ветер сдул остановку
19:40
"Из неопубликованного": Галкин обнародовал редкие кадры с дочерью
19:31
"Бомжового вида люди": Собчак жестко поиздевалась над престарелой матерью
19:10
В Калиниграде 68-летний пенсионер избил невесту стулом
19:08
Россия окажет помощь Индии в борьбе с коронавирусом
18:42
Опасаются за ее жизнь: в клинике рассказали о состоянии госпитализированной Светличной
18:42
"Сжимаются кулаки": Галустян взвыл из-за несправедливости
18:32
"Это все наглая, мерзкая ложь": Волкова взорвалась после публикации интимных признаний о ней
18:26
Зеленский напоминает неадекватного комедианта, который гастролирует по миру – эксперт Руденко
18:26
Авербух разорился на ледовых шоу
17:50
Еще не развелась, а уже гуляет: Кардашьян дразнит мужа интрижкой на стороне
17:44
"Выгнал бы половину": Дибров призвал убрать бездельников с телевидения
17:42
Предприимчивая Уизерспун реанимировала вышедших в тираж Энистон и Кидман
17:41
В России признали выборы в США украденными
17:37
Солистов Little Big женили после грязных слухов о крушении семьи
17:36
Российские звезды составили для HUAWEI эксклюзивные плейлисты к майским праздникам
17:11
Надменная Лобода изощренно унизила зазнавшуюся Бузову
17:11
Собчак вывалила перед народом свои проблемы: Всю жизнь мучаюсь
16:43
В деле с наследством Баталова поставлена точка
16:17
Политолог Гаспарян назвал "шизофренией" идею Зеленского о встрече с Путиным в Ватикане
16:16
Аналитик Чалый назвал заявление Лукашенко о покушении попыткой легитимизации
16:11
"Пришлось поставить себя на последнее место": Мерьем Узерли об обстановке на съемках "Великолепного века"
16:04
Не заметила знака: Ивлееву оставили без роскошной машины
15:31
"Елена всегда с любовью говорила об Олеге": вдова Табакова прошлась по Прокловой после скандала
15:24
Бузову обвинили в провале шоу "Дом-2": ТНТ ставит не на ту лошадь
15:14
С Лимоновым тягаться не будет: известный комик раскрыл подробности романа с Волковой
15:02
Прилучный сделал предложение?: Карпович похвасталась помолвочным кольцом
14:53
Забывает слова: появились неутешительные новости о состоянии сдавшего после инсульта Диброва
14:47
Политолог Суздальцев о подписании Лукашенко декрета о передаче власти: Откроет ящик Пандоры
14:45
"Плохая мать": оставившая сына Тодоренко поставила на себе крест
14:26
Актер Роман Курцын скрывает увечья от семьи
14:21
Найден способ уничтожить коронавирус за полсекунды
14:12
"Что за порнуха?": голую Каменских обплевали за постельную сцену
14:12
Принц Гарри наплевал на день рождения бабушки и памятник матери из-за Меган Маркл
14:09
В России начали производить первые в мире комбинированные тесты на ВИЧ, гепатиты и сифилис
14:05
"Остановитесь": отощавшая после родов Подольская напугала россиян
13:57
Доктор наук назвала три простых упражнения для защиты от инфаркта
13:36
Елизавета II ответила на письмо юной россиянки
13:33
"Ты скелет, ты страшная!": Заворотнюк взвыла из-за травли
13:31
Судьбу Юлии Пересильд решит комиссия
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Педофил должен сидеть в тюрьме": новый поворот в скандале с заявившей о насилии Прокловой
"Какой-то бред": Наумов обвинил Проклову во вранье после признаний в домогательствах
"В кровать затаскивал третью женщину": вдовец разоблачил грязное прошлое первого мужа Легкоступовой
"Все через постель": Лорак намекнула на причины конфликта с Меладзе
Меладзе ответил на обвинения Лорак в домогательствах
В деле с наследством Баталова поставлена точка
Экономика
Спрос превышает предложение: Москва успешно разместила на рынке трехлетние облигации

Спрос превышает предложение: Москва успешно разместила на рынке трехлетние облигации

Спрос на трехлетние московские облигации оказался выше предложения в два раза, а общий объем заявок на покупку составил почти 80 миллиардов рублей. Опрошенные "Дни.ру" эксперты уверены: выход на рынок облигаций был правильным решением столичного правительства.
прочитано 224 раза

"Это даст дополнительный импульс развитию экономики в период пандемии, а также позволит городу в срок выполнить взятые на себя инвестиционные обязательства», — сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

ПО ТЕМЕ

Сферы торговли и услуг Москвы выходят на докризисный уровень

Московские промзоны преобразуют в современные индустриальные кварталы

О результатах размещения облигаций рассказали в экономическом комплексе столицы. Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов отметил, что по результатам аукциона доходность облигаций составила 6,73% – это выше доходности ОФЗ лишь на 0,53 процентных пункта.

По словам Ефимова, эта ставка ниже уровня удорожания масштабных проектов развития – заимствование средств с целью дальнейшего инвестирования принесет городу выгоду. Средства от размещения облигаций Москва направит на инфраструктурные проекты, уточнил заммэра.

Аукцион по размещению столичных облигаций состоялся ​ во вторник на Московской бирже впервые за ​ восемь лет.

То, что московские облигации пользуются спросом, совершенно логично, считает экономист, старший научный сотрудник института социальной политики ВШЭ Василий Аникин. "Инвесторы не подвергают сомнениям кредитный рейтинг Москвы, к тому же вероятность дефолта по таким облигациям такая же низкая, как по облигациям федерального займа", – комментирует эксперт.

К тому же краткосрочные облигации более интересны в условиях экономического кризиса, когда нужно передержать деньги на короткий срок, сказал аналитик. "Банковские проценты дают меньше за тот же период, плюс пороги входа совсем другие. В эти облигации можно войти с разным объемом средств. К тому же если они потом вырастут в цене их можно выгодно продать, получив при этом накопленный доход", – добавил Аникин.

Инвесторы верят в экономический потенциал Москвы, а столице, в свою очередь, выгодно заимствование средств на рынке, потому что ставка ниже уровня удорожания масштабных проектов развития, отметил экономист Дмитрий Лекух. Выйти на рынок было правильным решением, уверен эксперт.

Период рекордно низких ставок бесконечным не будет, а занять по низкой цене и вложить деньги в развитие — дальновидно и прагматично, подчеркнул аналитик.

"Это, равно как и стимулирование экономического роста госзаказом, и наглядная демонстрация уверенности городских властей в стабильности ситуации, безусловно, делает такое решение достаточно привлекательным", – сказал экономист.

Он отметил, что работа заммэра Москвы по экономической политике Владимира Ефимова признана «модельной» для страны и сейчас активно внедряется в регионах.

"А сама ситуация с заимствованиями стала возможна только тогда, когда Москва вышла на беспрецедентное для нашей страны решение, приняв, по сути, очень честолюбивый «бюджет развития» несмотря на последствия пандемии: выпуск облигаций для команды Собянина/Ефимова стал только инструментом, причем абсолютно правильным, выверенным по времени, для решения городских экономических задач. Ну, а то, что команда Ефимова умеет играть, что называется, «вдолгую», мы уже убедились и на фоне той же пандемии: людям банально есть, что предъявить широкой публике", – объяснил экономист.

При этом московские власти подчеркивают, что средства от размещения облигаций пойдут на анонсированные ранее инфраструктурные проекты развития. "Все, кто ждал станцию метро у своего дома, могут не переживать", – отметил Лекух.

Фото: Mos.ru

Кредитные рейтинги у Москвы очень большие, бюджет столицы позволяет реализовывать самые невероятные проекты, комментирует доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ, член Высшего Совета Общероссийского движения «Сильная Россия» Наталья Оганова.

"И это зависит от грамотной управленческой деятельности менеджеров высшего звена. Стратегия, бизнес-планы, инвестиции выстраиваются как в крупном бизнесе. Москва стала зарабатывать", – сказала эксперт.

Также она указала на успешное развитие государственно-частного партнерства, что дает возможность привлекать частные инвестиции для реализации заявленных проектов. "Спрос на ценные бумаги нынче велик, так как низкие процентные ставки по вкладам в банках теряют в сравнении с размером выплат по размещенным купонным облигациям. На этот раз спрос превысил предложение почти в три раза. При этом основными инвесторами стали пенсионные фонды и управляющие компании", – добавила Оганова.

Кроме того, ранее сообщалось, что Москва утвердила решение о размещении так называемых зеленых облигаций. Соответствующее постановление на заседании президиума столичного правительства подписал мэр Сергей Собянин. Средства планируется потратить на финансирование городских экологических проектов.

"Москва может потратить полученные от "зеленых" облигаций средства в инфраструктуру переработки мусора, в технологические инновационные исследования в области очистки", – говорит Василий Аникин.

Средства от выпуска "зеленых" облигаций них пойдут на экологические проекты, в том числе на закупку электробусов и, насколько мне известно, развитие большого кольца столичного метро, отметил Дмитрий Лекух. "Такие проекты (метро, электробусы) сократят выбросы вредных веществ в атмосферу, что благоприятно скажется на экологической обстановке в городе", – убежден аналитик.

Фото: Mos.ru

Общий объем выпуска "зеленых" облигаций составит 70 миллиардов рублей. Каждая облигация будет иметь номинал в одну тысячу рублей. Срок обращений – с 27 мая текущего года по 17 мая 2028-го – 2548 дней.

"Суммарно можно подытожить: в нашей стране такого опыта не было, Москва снова выступила своего рода моделью для других регионов, что для столицы последних лет дело уже почти что привычное. Возможно, это поспособствует тому, что подтянутся и другие субъекты Федерации", – резюмировал Лекух.

Ранее "Дни.ру" сообщали, что объем инвестиций в московскую экономику превысил показатели докризисного периода. Стремительно растут также сферы торговли и услуг, которые больше всего пострадали от неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Фото: Денис Гришкин/АГН Москва
Автор: 28 апреля 2021, 20:32

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Сериалы

Даже не попрощалась: разоблаченная Климова бросилась вон из студии "Вечернего Урганта"

Беседа актрисы и телеведущего не сложилась

Шоу-бизнес

"Это невыносимо": вскрылись сенсационные данные об ЭКО Жанны Фриске

Эксперт сделала важное заявление
Шоу-бизнес

Заявившую о сексуальном насилии Проклову требуют жестоко наказать

Россияне затравили знаменитость
Шоу-бизнес

Стало известно об исчезновении 86-летней Фрейндлих после тяжелой формы ковида

Актриса долго восстанавливалась

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 26 апреля по 2 мая 2021 года
Гороскоп на неделю с 19 по 25 апреля 2021 года
Гороскоп на неделю с 12 по 18 апреля 2021 года
Гороскоп с 5 по 11 апреля 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+