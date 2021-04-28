Спрос превышает предложение: Москва успешно разместила на рынке трехлетние облигации

Спрос на трехлетние московские облигации оказался выше предложения в два раза, а общий объем заявок на покупку составил почти 80 миллиардов рублей. Опрошенные "Дни.ру" эксперты уверены: выход на рынок облигаций был правильным решением столичного правительства.



"Это даст дополнительный импульс развитию экономики в период пандемии, а также позволит городу в срок выполнить взятые на себя инвестиционные обязательства», — сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

О результатах размещения облигаций рассказали в экономическом комплексе столицы. Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов отметил, что по результатам аукциона доходность облигаций составила 6,73% – это выше доходности ОФЗ лишь на 0,53 процентных пункта.

По словам Ефимова, эта ставка ниже уровня удорожания масштабных проектов развития – заимствование средств с целью дальнейшего инвестирования принесет городу выгоду. Средства от размещения облигаций Москва направит на инфраструктурные проекты, уточнил заммэра.

Аукцион по размещению столичных облигаций состоялся ​ во вторник на Московской бирже впервые за ​ восемь лет.



То, что московские облигации пользуются спросом, совершенно логично, считает экономист, старший научный сотрудник института социальной политики ВШЭ Василий Аникин. "Инвесторы не подвергают сомнениям кредитный рейтинг Москвы, к тому же вероятность дефолта по таким облигациям такая же низкая, как по облигациям федерального займа", – комментирует эксперт.

К тому же краткосрочные облигации более интересны в условиях экономического кризиса, когда нужно передержать деньги на короткий срок, сказал аналитик. "Банковские проценты дают меньше за тот же период, плюс пороги входа совсем другие. В эти облигации можно войти с разным объемом средств. К тому же если они потом вырастут в цене их можно выгодно продать, получив при этом накопленный доход", – добавил Аникин.

Инвесторы верят в экономический потенциал Москвы, а столице, в свою очередь, выгодно заимствование средств на рынке, потому что ставка ниже уровня удорожания масштабных проектов развития, отметил экономист Дмитрий Лекух. Выйти на рынок было правильным решением, уверен эксперт.

Период рекордно низких ставок бесконечным не будет, а занять по низкой цене и вложить деньги в развитие — дальновидно и прагматично, подчеркнул аналитик.

"Это, равно как и стимулирование экономического роста госзаказом, и наглядная демонстрация уверенности городских властей в стабильности ситуации, безусловно, делает такое решение достаточно привлекательным", – сказал экономист.

Он отметил, что работа заммэра Москвы по экономической политике Владимира Ефимова признана «модельной» для страны и сейчас активно внедряется в регионах.

"А сама ситуация с заимствованиями стала возможна только тогда, когда Москва вышла на беспрецедентное для нашей страны решение, приняв, по сути, очень честолюбивый «бюджет развития» несмотря на последствия пандемии: выпуск облигаций для команды Собянина/Ефимова стал только инструментом, причем абсолютно правильным, выверенным по времени, для решения городских экономических задач. Ну, а то, что команда Ефимова умеет играть, что называется, «вдолгую», мы уже убедились и на фоне той же пандемии: людям банально есть, что предъявить широкой публике", – объяснил экономист.

При этом московские власти подчеркивают, что средства от размещения облигаций пойдут на анонсированные ранее инфраструктурные проекты развития. "Все, кто ждал станцию метро у своего дома, могут не переживать", – отметил Лекух.

Кредитные рейтинги у Москвы очень большие, бюджет столицы позволяет реализовывать самые невероятные проекты, комментирует доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ, член Высшего Совета Общероссийского движения «Сильная Россия» Наталья Оганова.

"И это зависит от грамотной управленческой деятельности менеджеров высшего звена. Стратегия, бизнес-планы, инвестиции выстраиваются как в крупном бизнесе. Москва стала зарабатывать", – сказала эксперт.

Также она указала на успешное развитие государственно-частного партнерства, что дает возможность привлекать частные инвестиции для реализации заявленных проектов. "Спрос на ценные бумаги нынче велик, так как низкие процентные ставки по вкладам в банках теряют в сравнении с размером выплат по размещенным купонным облигациям. На этот раз спрос превысил предложение почти в три раза. При этом основными инвесторами стали пенсионные фонды и управляющие компании", – добавила Оганова.

Кроме того, ранее сообщалось, что Москва утвердила решение о размещении так называемых зеленых облигаций. Соответствующее постановление на заседании президиума столичного правительства подписал мэр Сергей Собянин. Средства планируется потратить на финансирование городских экологических проектов.

"Москва может потратить полученные от "зеленых" облигаций средства в инфраструктуру переработки мусора, в технологические инновационные исследования в области очистки", – говорит Василий Аникин.

Средства от выпуска "зеленых" облигаций них пойдут на экологические проекты, в том числе на закупку электробусов и, насколько мне известно, развитие большого кольца столичного метро, отметил Дмитрий Лекух. "Такие проекты (метро, электробусы) сократят выбросы вредных веществ в атмосферу, что благоприятно скажется на экологической обстановке в городе", – убежден аналитик.

Общий объем выпуска "зеленых" облигаций составит 70 миллиардов рублей. Каждая облигация будет иметь номинал в одну тысячу рублей. Срок обращений – с 27 мая текущего года по 17 мая 2028-го – 2548 дней.

"Суммарно можно подытожить: в нашей стране такого опыта не было, Москва снова выступила своего рода моделью для других регионов, что для столицы последних лет дело уже почти что привычное. Возможно, это поспособствует тому, что подтянутся и другие субъекты Федерации", – резюмировал Лекух.

Ранее "Дни.ру" сообщали, что объем инвестиций в московскую экономику превысил показатели докризисного периода. Стремительно растут также сферы торговли и услуг, которые больше всего пострадали от неблагоприятной эпидемиологической обстановки.