Дума обсудит с правительством ограничения для пальмового масла

Поставки пальмового масла в Россию продолжают расти, принятые меры пока не позволили снизить использование этого опасного продукта в отечественной пищевой промышленности, констатировал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он анонсировал подготовку новых предложений в этой сфере.

