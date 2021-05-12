Дума обсудит с правительством ограничения для пальмового масла

Много говорится о вреде пальмового масла, но инициативы по его ограничению в пищевой промышленности отсутствуют, посетовал председатель ГД.
По его словам, такие предложения не поступают ни от региональных законодательных собраний, ни от министерств, ни от профильных парламентских комитетов.
Повышение ставки НДС на 20% и лишение поставщиков пальмового масла льгот проблему не решило, отметил Володин. В январе текущего года поставки выросли на 18,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого, написал спикер в своем телеграм-канале.
Депутаты вместе с профильными министерствами разработают предложения по ограничению использования пальмового масла. Председатель ГД допустил изменение технических регламентов на пищевую продукцию. При этом свое свое должны сказать и эксперты, добавил он.
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