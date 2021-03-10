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Общество
Собянин рассказал о самых популярных сервисах московского метро для пассажиров

Собянин рассказал о самых популярных сервисах московского метро для пассажиров

Метро сегодня является неотъемлемой частью Москвы. Это не только транспортное средство, котороые помогает пассажирам добраться до места назначения, но и кровеносная система всего города: без нее столица не может существовать.
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Московское метро ежедневно перевозит по семь-восемь миллионов пассажиров. Если человек живет около МКАД и работает в центре, то в среднем поездка туда и обратно занимает у него около 60-70 минут. Если вычесть выходные и отпуска, то получается, что ежегодно москвичи проводят не менее десяти дней в подземке.

Власти столицы уделяют особое внимание развитию метрополитена. В городе постоянно строятся новые станции, линии и пересадочные узлы, что позволяет пассажирам значительно сократить время в пути. Сделать поездку комфортнее помогают различные сервисы. О самых популярных из них рассказал мэр Сергей Собянин в личном блоге.

1. Карта "Тройка"

Градоначальник напомнил, что еще недавно пассажиры стояли по 15-20 минут в очереди для покупки билета. Проблема разрешилась после появления карты "Тройка". За восемь лет в Москве продали 36 миллионов таких карт. Большая часть поездок на метро (свыше 90%) совершается с их помощью.

Сегодня "Тройку" можно приобрести не только в виде карты. Также в кассах метро можно увидеть браслеты, вкладыши, наклейки, жетоны, брелоки и даже кольца. В этом году появится виртуальная "Тройка": горожане смогут оплачивать поездку, прикладывая телефон к турникету.

Собянин добавил, что "Тройка" работает и за пределами столицы. Так, в прошлом году ее стали использовать в Туле. Сегодня этой картой можно расплатиться за проезд на 400 маршрутах Московской области. И это только начало: переговоры об использовании "Тройки" ведутся с властями других российских регионов.

2. Тишина в вагонах

Помимо очередей, еще одной проблемой московской подземки был шум в вагонах. Пассажиры не могли разговаривать друг с другом во время поездки, и в результате стояли некоторое время молча. Многие пытались заглушить звуки громкой музыкой в наушниках: однако сложно это назвать приятным времяпрепровождением.

Собянин отметил, что в новых вагонах "Москва-2020" уровень шума гораздо ниже, чем в ранних моделях, и теперь горожане могут спокойно общаться в подземке. Шумоизоляция в вагонах создается и за счет обновленной инфраструктуры. В результате получается тихий транспорт, как бы "плывущий" по рельсам.

3. Зарядки в вагонах и SIM-карты на станциях

С недавних пор в вагонах появились точки для зарядки гаджетов. Также на 45 станциях московского метро были установлены терминалы для выдачи SIM-карт. Проект изначально был рассчитан на туристов, но может быть полезен и жителям города. Ожидается, что до конца весны этого года появится еще 35 таких устройств.

4. Информационные экраны

На всех станциях метро и в вагонах появились информационные экраны. Пассажиры с их помощью могут узнать последние новости, получить информацию о маршрутах и посмотреть развлекательный контент. В случае ЧП такие экраны станут основной системой оповещения.

По словам Собянина, сегодня информационными экранами оснащены более четырех тысяч вагонов. К 2023 году их количество вырастет до шести тысяч.

5. Напольная навигация

В столичной подземке значительно улучшилась система навигации. Пассажирам больше не нужно останавливаться посреди станции и поднимать высоко голову, чтобы выбрать нужный выход из метро: достаточно посмотреть под ноги. Для спешащих людей такая напольная навигация гораздо удобнее, подчеркнул мэр.

6. Кофе в дорогу

Большинство поездок в московском метро приходится на утро. В такое время горожанам, едущим на работу или учебу, хочется прежде всего взбодриться с помощью горячего кофе. Для этого в метро есть специальные киоски и автоматы. Последние можно встретить более чем на 75 станциях.

В личном блоге Собянин уточнил, что в период пандемии коронавируса горожане могли купить в таких автоматах медицинские маски и перчатки. Это помогло спасти жизнь и здоровье многих пассажиров.

7. Стойки "Живое общение"

Стойки "Живое общение" установлены на 27 станциях московского метро и МЦК. Там пассажиры могут пообщаться с сотрудником подземки, задать интересующие их вопросы и приобрести сувениры. Популярностью пользуются стойки на станциях "Площадь революции", "Пушкинская" и "Александровский сад".

8. Помощь пассажирам с ограниченной мобильностью

Градоначальник сообщил, что новые станции метро строятся с учетом требований безопасности и безбарьерной среды, а на уже существующих станциях появляются лифты и пандусы. Эти меры должны помочь людям с ограниченной мобильностью – пенсионерам, инвалидам, многодетным семьям.

Кроме того, в подземке действует Центр обеспечения мобильности пассажиров, сотрудники которого помогают сделать поездку более комфортной. Мэр заявил, что в этом году услуги Центра будут распространены и на наземный транспорт. Известно, что 20 маршрутов с сопровождением уже запущены.

9. Онлайн-библиотека

С 2018 года в московском метро начала работать онлайн-библиотека. Горожане могут читать любимых классиков или новых авторов во время поездки. Пассажирам доступно свыше 700 произведений. Воспользоваться услугой можно, перейдя на сайт проекта "Книги в метро".

10. Музыка в метро

Еще одно популярное нововведение – площадки для музыкантов в вестибюлях и переходах метро. Перед пассажирами выступают только качественные артисты. До начала пандемии коронавируса в метро прошло более 90 тысяч концертов. В подземку спустились многие знаменитые исполнители – Григорий Лепс, Дмитрий Маликов и Валерий Сюткин.

11. Экскурсия по станциям

Знаковым проектом для столичной подземки стала экскурсия по станциям. Водить горожан и туристов по московскому метро стали еще в 2018 году. Сегодня этот проект занимает второе место на известном сайте TripAdvisor в разделе "Развлечения в Москве".

Мэр отметил, что особой популярностью пользуются экскурсии по объектам, куда не имеют доступа обычные пассажиры. В период пандемии COVID-19 экскурсии проводились в онлайн-формате: "прогуляться" по закрытым местам подземки можно было с помощью интернета.

12. Интернет-магазин метро

В 2020 году у столичного метро появился собственный интернет-магазин. Жители города могут приобрести через него карты, кольца и брелоки "Тройка". Также там можно купить различные сувениры с символикой подземки: футболки, толстовки, магниты, статуэтки, кружки, канцелярские принадлежности и многое другое.

13. Модульные туалеты

Модульные туалетные комплексы начали устанавливать в московском метро еще в 2018 году. Сегодня ими оборудованы 22 станции подземки. Также они работают в поездах "Ласточка" на МЦК. Полный список туалетов можно найти в приложении "Метро Москвы".

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Сергей Собянин. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 10 марта 2021, 15:37 Источник: Сайт Сергея Собянина ✓ Надежный источник

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