Курс рубля рухнул после обвала цен на нефть

В 1:02 мск цена за баррель топлива Brent снизилась на 31% до 31,43 доллара. В последний раз нефть опускалась до 31,5 доллара в январе 2016 года, а до этого – еще весной 2004 года.
Стоимость топлива марки WTI упала на 27% до 30,27 доллара. Как уточняет РИА Новости, подобное резкое снижение также наблюдалось в 2016 и 2003 годах. Тогда цена за баррель составила 30,3 доллара.
Обвал нефти привел к падению российской валюты. По данным международного валютного рынка Forex, сейчас доллар торгуется по 72,04 рубля, а евро – по 82,1 рубля.
Снижение стоимости топлива связано с провальными переговорами представителей стран, участвующих в сделке ОПЕК+. Стороны не смогли согласовать новые условия либо продлить срок действия текущих договоренностей.
Россия выступала за сохранение действующих условий. Саудовская Аравия, в свою очередь, настаивала на сокращении нефти. В результате с 1 апреля все обязательства участников сделки ограничивать добычу топлива будут отменены.
Центральный банк России уже отреагировал на падение курса рубля: регулятор остановил покупку валюты на внутреннем рынке на 30 дней. Свое решение он объяснил стремлением "повысить предсказуемость действий денежных властей и снизить волатильность финансовых рынков".
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