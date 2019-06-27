"ЕР" представит Медведеву предложения по увеличению несырьевого экспорта

"Единая Россия" провела заседание внутрипартийной дискуссионной площадки "Лидерство и развитие" на тему несырьевого экспорта. По итогам прошедшего мероприятия будет создан специальный доклад с предложениями по улучшению отрасли, который будет направлен премьер-министру России, председателю партии Дмитрию Медведеву.

"Наша общая заинтересованность в том, чтобы товары и услуги продавались за границей", – подчеркнул член Высшего совета партии "Единая Россия", координатор внутрипартийной дискуссионной площадки "Лидерство и развитие" Евгений Демин. Он объяснил, что в таком случае экономика у страны будет крепче, а доходы повысятся.



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Для увеличения несырьевого экспорта России необходимо убрать барьеры на пути экспортеров, сделать меры по их поддержке прозрачными и понятными, а также принять целый ряд других не менее важных решений. Речь идет также о том, что именно правительству страны сделать для поддержки отрасли, как помочь признанию российских сертификатов в мире и на какие именно ключевые моменты обратить свое внимание.

"По итогам мы получили огромное количество комментариев", – рассказал Демин.

Он добавил, что в течение нескольких дней все озвученные предложения и комментарии будут собраны в один доклад. Этот документ будет представлен премьер-министру России Дмитрию Медведеву.

Член Высшего совета партии "Единая Россия" отметил, что в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" перед страной поставлена важная задача увеличить объем несырьевого экспорта до 250 миллиардов рублей. Без серьезных изменений достичь этой цели не получится.

"Назрело время для конкретных и решительных мер для стимуляции экспортной торговли, устранения барьеров, мешающих экспортерам, образования и обучения экспортеров", – рассказал Демин. Первый вице-президент "Опоры России", председатель экспертного совета дискуссионной площадки "Лидерство и развитие" Марина Блудян отметила, что в первоначальный проект резолюции будет добавлено несколько пунктов.

В частности, они будут касаться неисполнения поручения главы правительства об отмене уголовного преследования бизнесменов за невозврат валютной выручки. Соответствующее поручение было дано по итогам работы группы контроля президиума Генерального совета партии "Единая Россия" за исполнением нацпроектов в регионах.

Этот вопрос, подчеркнула Блудян, поднимается в каждом регионе, куда "Единая Россия" приезжает с партийным контролем и проводит работы по нацпроекту "Международная кооперация и экспорт". Преследование предпринимателей за невозврат валютной выручки серьезно мешает развитию отрасли.

"Этот вопрос важен потому, что выходить на экспорт и конкурировать с зарубежными компаниями непросто, особенно, когда имеешь "на хвосте" угрозу уголовной ответственности", – уверена первый вице-президент "Опоры России".

Вызывает вопросы и тот факт, что никто до сих пор не может предоставить объективных цифр, о каких суммах невовзращенной валютной выручки идет речь. Более того, такое поведение не выгодно в первую очередь самому бизнесмену. Без возврата валютно выручи он не может вернуть НДС. "Кто откажется от 20%", – отметила Блудян.

Также "Единая Россия" предлагает заметно снизить административные штрафы, которые предусмотрены за незачисление денег, предусмотренных внешнеторговым договором и договором займа, на счета в уполномоченных банках, а также за незачисление средств, уплаченных нерезидентам за непоставленные товары, невыполненные работы. Партийцы считают, что эта мера взыскания должна рассчитываться в размере от 5% до 30% суммы, не зачисленной на счета резидентов в уполномоченных банках.

Еще одна важная тема, которая была поднята в ходе дискуссии, затронула признание российских лабораторных практик за границей. Участники обсуждения обозначили необходимость модернизации инфраструктуры пунктов пропуска, а также увеличения количества современных пропускных терминалов.

Портовая и таможенная инфраструктура должны быть способны обеспечить повышенный спрос на российскую продукцию, для чего им необходимо увеличить свою пропускную способность в два раза по сравнению с уровнем 2018 года. А для того, чтобы понять, на каких рынках и в каких отраслях Россия сможет успешно конкурировать с другими игроками, необходимо утвердить перечень экспортных стратегий, а также разработать и определить показатели эффективной работы торговых представительств страны.

Член комитета Госдумы по финансовому рынку Дмитрий Скриванов подчеркнул важность разработки стратегии развития логистики несырьевого экспорта. С опорой на этот документ регионы могли бы создать логистические центры, чтобы сохранить товарность продукции. Также, считает депутат, необходимо определить основные критерии, от которых зависит выполнение национального проекта "Международная кооперация и экспорт".

По мнению исполнительного директора "Аргус-Спектра", члена президиума Генерального совета "Деловой России" Михаила Левчука, главным фактором, который влияет на расширение экспорта, является вопрос сертификации продукции. "Без решения этого вопроса невозможно представить развитие несырьевого экспорта", – подчеркнул он. По мнению эксперта, существует два пути решения этой проблемы. Так, можно выйти на международные рынки сертификации. Альтернативное решение предполагает создание соответствующих центров на территории России.