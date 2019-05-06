Володин выступил против выбивания долгов коллекторами
По словам Володина, это нарушает права граждан на защиту их
персональных данных. Он подчеркнул, что работающие с банками коллекторские
агентства и без того получают нужную информацию о должнике – сумму
задолженности, контакты, договор.
"Предоставление коллекторам доступа к Единой системе идентификации и аутентификации нарушит права граждан в сфере защиты их персональных данных", – подчеркнул председатель нижней палаты.
Для решения сложных ситуаций, связанных с долгами, существует суд, сказал Володин. Спикер Госдумы выступил против выбивания долгов,. Права заемщиков должны быть защищены, подчеркнул он.
"Деятельность коллекторов должна быть в строго правовом поле, а долговые обязательства должны взыскиваться исключительно в цивилизованных рамках, – заключил Володин.
Напомним, ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, защищающий жилье граждан от мошенничества в сфере микрокредитования. Документ предусматривает запрет для подобных организаций выдавать займы под залог недвижимости.
Принятие нормативно-правового акта позволит покончить с так называемым жилищным рейдерством, уверен Вячеслав Володин. "Недопустимо, когда гражданин лишается единственной квартиры из‑за незначительного по сравнению с ее стоимостью микрокредита", – подчеркнул спикер Госдумы.
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