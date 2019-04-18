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Политика

Отставка Лукашенко: что происходит в Минске

Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
Последние месяцы о возможной отставке президента Белоруссии Александра Лукашенко не говорил только ленивый. Некоторые поспешили сделать ставку на старшего сына главы государства Виктора. Что происходит в окружении Батьки?  
прочитано 6505 раз

Разговоры о досрочной отставке Лукашенко начались на фоне конфликта белорусского лидера с Кремлем. Ряд экспертов заявили, что выборы нового президента могут пройти этим летом. 

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Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Шутка ли – у руля Лукашенко находится уже 25 лет. И хотя слухи об уходе Батька до сих пор не прокомментировал, многие уверены: дыма без огня не бывает. К тому же сам глава государства не раз говорил, что "наелся" власти. 

Эксперты уже составляли рейтинг фаворитов Лукашенко. Так, Telegram-канал "Преемник" ранее отмечал, что наибольшие шансы занять кресло главы государства – у старшего сына Батьки Виктора.  

Виктор Лукашенко до недавнего времени заседал в Совете безопасности республики, был помощником отца. Теперь к этому добавилась новая должность. 

На днях президентским указом Виктор Лукашенко был назначен вице-президентом Национального олимпийского комитета. Отец возложил на него серьезную задачу: подготовить страну к приему II Европейским игр летом этого года и к сентябрьскому легкоатлетического матчу Европа-США.  

Старший сын Александра Лукашенко – Виктор. Фото: president.gov.by

Не исключено, что Лукашенко поручает отпрыску новые полномочия, тем самым готовя его к более масштабным задачам. В конце концов, не стоит думать, что назначение Виктора связано исключительно со спортом.  

В современном мире большой спорт неразрывно связан с большой политикой. А на фоне оттепели с Западом, которую инициировал Лукашенко и его окружение, назначение Виктора и вовсе приобретает геополитический смысл – создать площадку для переговоров с зарубежными политиками, которые наверняка прибудут на соревнования. 

Автор: Федор Лопырев18 апреля 2019, 06:30
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как живет ушлый скандалист Лукашенко

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