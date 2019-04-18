Отставка Лукашенко: что происходит в Минске
Разговоры о досрочной отставке Лукашенко начались на фоне конфликта белорусского лидера с Кремлем. Ряд экспертов заявили, что выборы нового президента могут пройти этим летом.
Шутка ли – у руля Лукашенко находится уже 25 лет. И хотя слухи об уходе Батька до сих пор не прокомментировал, многие уверены: дыма без огня не бывает. К тому же сам глава государства не раз говорил, что "наелся" власти.
Эксперты уже составляли рейтинг фаворитов Лукашенко. Так, Telegram-канал "Преемник" ранее отмечал, что наибольшие шансы занять кресло главы государства – у старшего сына Батьки Виктора.
Виктор Лукашенко до недавнего времени заседал в Совете безопасности республики, был помощником отца. Теперь к этому добавилась новая должность.
На днях президентским указом Виктор Лукашенко был назначен вице-президентом Национального олимпийского комитета. Отец возложил на него серьезную задачу: подготовить страну к приему II Европейским игр летом этого года и к сентябрьскому легкоатлетического матчу Европа-США.
Не исключено, что Лукашенко поручает отпрыску новые полномочия, тем самым готовя его к более масштабным задачам. В конце концов, не стоит думать, что назначение Виктора связано исключительно со спортом.
В современном мире большой спорт неразрывно связан с большой политикой. А на фоне оттепели с Западом, которую инициировал Лукашенко и его окружение, назначение Виктора и вовсе приобретает геополитический смысл – создать площадку для переговоров с зарубежными политиками, которые наверняка прибудут на соревнования.
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